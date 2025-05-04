Какую минимальную зарплату платят в Германии в 2025 году
- В 2025 году минимальная зарплата в Германии составляет 12,82 евро в час, что эквивалентно примерно 2 222 евро в месяц до вычета налогов для работников на полный рабочий день.
- Решение о минимальной заработной плате принимает независимая Комиссия по вопросам минимальной заработной платы, а в некоторых отраслях установлены более высокие отраслевые минимальные ставки.
В 2025 году в Германии выросла минимальная зарплата. Общенациональную минимальную заработную плату установили на уровне 12,82 евро в час брутто.
Какая минималка в Германии
Это означает, что работник, который работает полный рабочий день (40 часов в неделю), может рассчитывать на ежемесячный доход около 2 222 евро (105 065 гривен) до вычета налогов, передает 24 Канал со ссылкой на Евростат.
Читайте также Какая минимальная зарплата в Дании и как она формируется
Это повышение – часть постепенного роста минимальной зарплаты в стране, которая с момента своего введения в 2015 году выросла с 8,50 евро (401,9 гривен) до текущего уровня.
Решение об изменении размера минимальной заработной платы принимает независимая Комиссия по вопросам минимальной заработной платы, которая учитывает экономические показатели и потребности работников.
В некоторых отраслях действуют отраслевые минимальные ставки, которые могут превышать общенациональный уровень. Например, в сфере образования минимальная почасовая ставка составляет 19,37 евро (915,89 гривны), а в электротехнической отрасли – 14,41 евро (681,36 гривны).
Кроме того, в 2025 году в Германии обсуждается возможность дальнейшего повышения минимальной заработной платы до 15 евро (709, 26 гривны) в час до 2026 года, что является частью коалиционного соглашения между консерваторами и социал-демократами.
Важно! Расчет осуществляли по официальному курсу НБУ по состоянию на 30 апреля.