Какую минимальную зарплату платят в Германии в 2025 году

В 2025 году в Германии выросла минимальная зарплата. Общенациональную минимальную заработную плату установили на уровне 12,82 евро в час брутто.

Какая минималка в Германии

Это означает, что работник, который работает полный рабочий день (40 часов в неделю), может рассчитывать на ежемесячный доход около 2 222 евро (105 065 гривен) до вычета налогов, передает 24 Канал со ссылкой на Евростат.

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Это повышение – часть постепенного роста минимальной зарплаты в стране, которая с момента своего введения в 2015 году выросла с 8,50 евро (401,9 гривен) до текущего уровня.

Решение об изменении размера минимальной заработной платы принимает независимая Комиссия по вопросам минимальной заработной платы, которая учитывает экономические показатели и потребности работников.

В некоторых отраслях действуют отраслевые минимальные ставки, которые могут превышать общенациональный уровень. Например, в сфере образования минимальная почасовая ставка составляет 19,37 евро (915,89 гривны), а в электротехнической отрасли – 14,41 евро (681,36 гривны).

Кроме того, в 2025 году в Германии обсуждается возможность дальнейшего повышения минимальной заработной платы до 15 евро (709, 26 гривны) в час до 2026 года, что является частью коалиционного соглашения между консерваторами и социал-демократами.

Важно! Расчет осуществляли по официальному курсу НБУ по состоянию на 30 апреля.