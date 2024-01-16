Минимальная зарплата в Украине: можно ли на нее прожить

Эксперты Picodi Украина провели анализ размера минимальной заработной платы в 67 странах и изучили изменения стоимости продуктов питания. Они также сравнили отношение стоимости продуктовой корзины к минимальной зарплате.

Минимальная зарплата в разных странах

Компания Picodi проанализировала 67 стран. В некоторых странах минимальная зарплата повысилась не существенно. К примеру, во Франции это 3,4%, в Германии 2,8%, а в Таиланде 2,4%. В странах, таких как Испания, Малайзия и Вьетнам, правительство заморозило размер минимальной зарплаты или еще не приняло решение о ее повышении.

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Резкий рост минимальной оплаты труда был зафиксирован в Аргентине – на 138%, и Турции – 100%, что обусловлено высоким уровнем инфляции в этих странах.

Украина занимает 40 место в этом рейтинге: с 1 января 2024 года минимальная заработная плата будет составлять 5 715,5 гривен, что на 6% больше, чем в начале 2023 года, когда она составляла 5 393,5 гривен.

Продуктовая корзина

Для исследования была создана условная продуктовая корзина, включающая хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, овощи и фрукты. Этот список, хотя и скромный, удовлетворял минимальные потребности взрослого человека в питательных веществах.

Цены на некоторые продукты выглядели так:

Молоко (10 литров) - 379 гривен;

Хлеб (10 буханок) - 241 гривна;

Рис (1,5 кг) – 88 гривен;

Яйца (20 шт.) – 120 гривен;

Сыр (1 кг) – 300 гривен;

Мясо (6 кг) – 1 139 гривен;

Фрукты (6 кг) – 291 гривна;

Овощи (8 кг) – 260 гривен.

Общая стоимость этой продуктовой корзины в начале 2024 составила 2 818 гривен, что на 21,9% больше, чем год назад. Эта сумма составляла 49,3% минимальной заработной платы после налогообложения.

Где комфортно жить на минималке

! Для сравнения, в прошлом году это отношение составило 42,8%, что означает, что рост цен в Украине обогнал рост минимальной заработной платы.

Самое выгодное соотношение цен на основные продукты к минимальной заработной плате наблюдается в Великобритании, Ирландии, Голландии, Австралии, Люксембурге и Новой Зеландии. В этих странах расходы на продукты из нашего набора составляют менее 1/10 местного уровня минимальной заработной платы.

Украина отстает от вышеупомянутых стран: стоимость базовой продуктовой корзины у нас составляет 49,3% от минимальной заработной платы, и это 58 место из 67 стран, участвовавших в исследовании.

! Однако в некоторых странах даже за столь скромный набор продуктов придется потратить более половины минимальной заработной платы. Среди таких стран: Казахстан (54%), Индию (58,5%), Вьетнам (65,6%) и Армению (78,7%). В Нигерии минимальная заработная плата недостаточно даже для обеспечения базовых потребностей в питании.