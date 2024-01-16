Мінімальна зарплатня в різних країнах

Компанія Picodi проаналізувала 67 країн. У деяких країнах мінімальна зарплатня підвищилась не суттєво. Наприклад, у Франції це 3,4%, у Німеччині 2,8%, а в Таїланді 2,4%. У країнах, таких як Іспанія, Малайзія та В'єтнам, уряд заморозив розмір мінімальної зарплати або ще не прийняв рішення про її підвищення.

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Різке зростання мінімальної оплати праці було зафіксоване в Аргентині — на 138%, і Туреччині — 100%, що обумовлено високим рівнем інфляції в цих країнах.

Україна посідає 40-е місце в цьому рейтингу: з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становитиме 5 715,5 гривень, що на 6% більше, ніж на початку 2023 року, коли вона становила 5 393,5 гривень.

Продуктовий кошик

Для дослідження був створений умовний продуктовий кошик, який включав хліб, молоко, яйця, рис, сир, м'ясо, овочі та фрукти. Цей перелік, хоч і скромний, задовольняв мінімальні потреби дорослої людини в поживних речовинах.

Ціни на деякі продукти виглядали так:

Молоко (10 літрів) — 379 гривень;

Хліб (10 буханок) — 241 гривня;

Рис (1,5 кг) — 88 гривень;

Яйця (20 шт.) — 120 гривень;

Сир (1 кг) — 300 гривень;

М'ясо (6 кг) — 1 139 гривень;

Фрукти (6 кг) — 291 гривня;

Овочі (8 кг) — 260 гривень.

Загальна вартість цього продуктового кошика на початку 2024 року становила 2 818 гривень, що на 21,9% більше, ніж рік тому. Ця сума складала 49,3% від мінімальної заробітної плати після оподаткування.

Зауважте! Для порівняння, торік це відношення становило 42,8%, що означає, що зростання цін в Україні випередило зростання мінімальної заробітної плати.

Де комфортно жити на мінімалку

Найвигідніше співвідношення цін на основні продукти до мінімальної заробітної плати спостерігається в Великій Британії, Ірландії, Голландії, Австралії, Люксембурзі та Новій Зеландії. У цих країнах витрати на продукти з нашого набору становлять менш як 1/10 місцевого рівня мінімальної заробітної плати.

Україна відстає від вищезгаданих країн: вартість базового продуктового кошика у нас складає 49,3% від мінімальної заробітної плати, і це 58 місце з 67 країн, що брали участь у дослідженні.

Цікаво! Проте в деяких країнах навіть за такий скромний набір продуктів доведеться витратити більше половини мінімальної заробітної плати. Серед таких країн: Казахстан (54%), Індію (58,5%), В'єтнам (65,6%) і Вірменію (78,7%). В Нігерії мінімальна заробітна плата недостатня навіть для забезпечення базових потреб у харчуванні.