В 2026 году минимальную зарплату в Украине планируют повысить минимум на 600 гривен. Вместе с этим может измениться размер пенсий, налогов и штрафов.

Что будет с пенсиями?

Изменения, вероятно, коснутся размера пенсий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию.

Минимальная пенсия вырастет с 2 361 гривны до 2 564 гривен (размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц). Пропорционально увеличится и размер максимальной пенсии – с 23 610 до 25 640 гривен (10 прожиточных минимумов).

Гарантированная пенсия украинцев 65+ лет, которые имеют полный стаж, вырастет с 3 200 до 3 475 гривен. Соответствующая формула расчета предусматривает, что размер пенсии должен быть не менее 40% от минимальной заработной платы, которая также повышается.

Что будет со штрафами?

От минималки зависят некоторые штрафы, которые вырастут следующим образом:

Штраф за недопуск инспектора на предприятие – со 128 000 гривен до 139 000 гривен;

Штраф за работников, которых допустили к работе без официального оформления – с 80 000 гривен до 86 000 гривен;

Штраф за работника, которому не были предоставлены законные гарантии и льготы – с 32 000 гривен до 34 700 гривен;

Что будет с налогами?

Размер минимального ЕСВ зависит от минимальной зарплаты, поэтому для ФЛП он увеличится с 1 760 до 1 911 гривен.

Единый налог для ФЛП II группы вырастет с 1 600 до 1 737 гривен, а военный сбор для единщиков – с 800 до 868 гривен.