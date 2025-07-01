Сколько валюты можно купить за минималку сегодня
- Минимальная зарплата в Украине остается на уровне 8 000 гривен, тогда как курсы евро и доллара растут.
- По состоянию на 1 июля, за 8 000 гривен можно купить примерно 162 евро или 190-192 доллара в зависимости от места обмена.
В этом году минимальная зарплата не росла. Она и в дальнейшем будет оставаться на уровне 8 000 гривен. В то же время курс доллара и евро не стоят на месте. Эти валюты демонстрируют ощутимый рост в 2025 году.
Как изменился курс евро в июле
Официальный курс евро, по состоянию на 1 июля, составляет – 48,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний банковский курс евро сейчас таков:
- покупка – 48,80 гривны за евро;
- продажа – 49,50 гривны за евро.
Вырос евро и в обменниках:
- покупка – 49,34 гривны за евро;
- продажа – 49,53 гривны за евро.
Сколько евро можно купить за минималку
- если покупать евро в банке, то за 8 000 гривен можно получить ориентировочно – 162 евро;
- в обменнике аналогично за 8 000 гривен можно купить примерно – 162 евро.
Какой сейчас курс доллара в Украине
Как показывают данные НБУ, по состоянию на 1 июля, официальный курс доллара США в Украине – 41,78 гривны. Изменилась ситуация также в банках и обменниках. Данные "Минфина" показывают, что средний банковский курс доллара сейчас такой:
- покупка – 41,50 гривен за доллар США;
- продажа – 42,05 гривны за доллар США.
В обменниках ситуация следующая:
- покупка – 41,60 гривны за доллар США;
- продажа – 41,68 гривны за доллар США.
Сколько долларов можно купить за минималку
- за 8 000 гривен в банке можно получить ориентировочно – 190 долларов;
- в обменнике за минималку можно выручить примерно – 192 доллара.
Обратите внимание! Курс может отличаться в зависимости от места обмена.