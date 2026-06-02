США лидируют, но есть нюанс: где появилось больше всего миллионеров за последние 5 лет

Количество очень богатых людей в мире быстро растет. Однако накопление огромного состояния происходит крайне неравномерно, и не всегда крупные страны лидируют в этом процессе.

Кто главный "генератор" сверхбогатых

Об этом свидетельствуют данные из Отчета о богатстве компании Knight Frank за период с 2021 по 2026 годы, пишет Visualcapitalist.

По подсчетам аналитиков, больше всего сверхбогатых людей с состоянием более 30 миллионов долларов живет в США.

Соединенные Штаты остаются абсолютным лидером не первый год. А в 2026 году ожидается, что появление почти 67 тысяч новых миллионеров с такими активами.

Специалисты объясняют беспрецедентный уровень богатства в США несколькими факторами:

наличием мощных финансовых рынков;

развитием технологического сектора;

и высокой концентрацией быстрорастущих частных компаний.

Ни в одной другой стране даже близко не наблюдается таких показателей. Например, в Китае за тот же период количество новых богачей с 30-миллионным состоянием втрое меньше – 22 753 человека.

Замыкает тройку лидеров с наибольшим количеством сверхбогатых Германия с 9 273 миллионерами с такими активами.

Фото: Где больше всего богачей с состоянием 30 миллионов / 24 Канал

Где количество богачей растет быстрее всего

Впрочем, самый быстрый рост количества богачей с состоянием 30+ миллионов происходит в других странах, хотя США и опережают всех в абсолютных показателях.

Мировыми лидерами по темпам прироста за пять лет стали три страны. На первом месте оказалась Польша с ростом +109% сверхбогатых жителей.

Второе место занял Катар, где количество богачей увеличилось на 107%. А на третьей строчке – Турция с приростом в 94%.

Такие показатели свидетельствуют, что создание больших состояний выходит за пределы традиционных финансовых центров и все больше смещается в быстро развивающиеся экономики,,

– объясняют аналитики.

Это происходит по разным причинам. Многие страны выигрывают благодаря:

промышленному росту,

энергетическим доходам,

инфраструктурным инвестициям,

и развитию финансовых секторов.

Страны Персидского залива, в частности Катар и Саудовская Аравия, дополнительно получают импульс от высоких доходов на энергоресурсах.

Фото: Где быстрее всего растет количество богачей / 24 Канал

Заметьте! Индия отличается тем, что одновременно входит в лидеры и по общему приросту, и по темпам роста. К 2026 году страна ожидаемо добавит более 7 700 ультрабогатых людей, а количество сверхбогатых вырастет примерно на 63%.