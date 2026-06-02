США лидируют, но есть нюанс: где появилось больше всего миллионеров за последние 5 лет
Количество очень богатых людей в мире быстро растет. Однако накопление огромного состояния происходит крайне неравномерно, и не всегда крупные страны лидируют в этом процессе.
Кто главный "генератор" сверхбогатых
Об этом свидетельствуют данные из Отчета о богатстве компании Knight Frank за период с 2021 по 2026 годы, пишет Visualcapitalist.
По подсчетам аналитиков, больше всего сверхбогатых людей с состоянием более 30 миллионов долларов живет в США.
Соединенные Штаты остаются абсолютным лидером не первый год. А в 2026 году ожидается, что появление почти 67 тысяч новых миллионеров с такими активами.
Специалисты объясняют беспрецедентный уровень богатства в США несколькими факторами:
- наличием мощных финансовых рынков;
- развитием технологического сектора;
- и высокой концентрацией быстрорастущих частных компаний.
Ни в одной другой стране даже близко не наблюдается таких показателей. Например, в Китае за тот же период количество новых богачей с 30-миллионным состоянием втрое меньше – 22 753 человека.
Замыкает тройку лидеров с наибольшим количеством сверхбогатых Германия с 9 273 миллионерами с такими активами.
Фото: Где больше всего богачей с состоянием 30 миллионов / 24 Канал
Где количество богачей растет быстрее всего
Впрочем, самый быстрый рост количества богачей с состоянием 30+ миллионов происходит в других странах, хотя США и опережают всех в абсолютных показателях.
Мировыми лидерами по темпам прироста за пять лет стали три страны. На первом месте оказалась Польша с ростом +109% сверхбогатых жителей.
Второе место занял Катар, где количество богачей увеличилось на 107%. А на третьей строчке – Турция с приростом в 94%.
Такие показатели свидетельствуют, что создание больших состояний выходит за пределы традиционных финансовых центров и все больше смещается в быстро развивающиеся экономики,,
– объясняют аналитики.
Это происходит по разным причинам. Многие страны выигрывают благодаря:
- промышленному росту,
- энергетическим доходам,
- инфраструктурным инвестициям,
- и развитию финансовых секторов.
Страны Персидского залива, в частности Катар и Саудовская Аравия, дополнительно получают импульс от высоких доходов на энергоресурсах.
Фото: Где быстрее всего растет количество богачей / 24 Канал
Заметьте! Индия отличается тем, что одновременно входит в лидеры и по общему приросту, и по темпам роста. К 2026 году страна ожидаемо добавит более 7 700 ультрабогатых людей, а количество сверхбогатых вырастет примерно на 63%.
Напомним, сейчас генеральный директор Tesla Илон Маск продолжает возглавлять список самых богатых людей мира. По последним оценкам, его состояние достигло 722 миллиардов долларов, что на 103 миллиарда больше по сравнению с началом года.
Второе место занимает соучредитель Google Ларри Пейдж с капиталом около 327 миллиардов долларов. Вслед за ним расположился еще один соучредитель технологического гиганта – Сергей Брин, чье состояние оценивается в 304 миллиарда долларов.
В то же время в России, несмотря на войну, замедление экономического развития, сокращение гражданских секторов и рост бережливости среди населения, количество долларовых миллиардеров достигло рекордного уровня. За год их совокупное состояние увеличилось на 11%.
Согласно данным российского Forbes, в течение 2025 года в список самых богатых людей страны добавились еще девять человек. В результате количество российских миллиардеров выросло до 155, а их общий капитал достиг 696,5 миллиарда долларов.