Кто главный "генератор" сверхбогатых

Об этом свидетельствуют данные из Отчета о богатстве компании Knight Frank за период с 2021 по 2026 годы, пишет Visualcapitalist.

По подсчетам аналитиков, больше всего сверхбогатых людей с состоянием более 30 миллионов долларов живет в США.

Соединенные Штаты остаются абсолютным лидером не первый год. А в 2026 году ожидается, что появление почти 67 тысяч новых миллионеров с такими активами.

Специалисты объясняют беспрецедентный уровень богатства в США несколькими факторами:

  • наличием мощных финансовых рынков;
  • развитием технологического сектора;
  • и высокой концентрацией быстрорастущих частных компаний.

Ни в одной другой стране даже близко не наблюдается таких показателей. Например, в Китае за тот же период количество новых богачей с 30-миллионным состоянием втрое меньше – 22 753 человека.

Замыкает тройку лидеров с наибольшим количеством сверхбогатых Германия с 9 273 миллионерами с такими активами.

Фото: Где больше всего богачей с состоянием 30 миллионов / 24 Канал

Где количество богачей растет быстрее всего

Впрочем, самый быстрый рост количества богачей с состоянием 30+ миллионов происходит в других странах, хотя США и опережают всех в абсолютных показателях.

Мировыми лидерами по темпам прироста за пять лет стали три страны. На первом месте оказалась Польша с ростом +109% сверхбогатых жителей.

Второе место занял Катар, где количество богачей увеличилось на 107%. А на третьей строчке – Турция с приростом в 94%.

Такие показатели свидетельствуют, что создание больших состояний выходит за пределы традиционных финансовых центров и все больше смещается в быстро развивающиеся экономики,,
– объясняют аналитики.

Это происходит по разным причинам. Многие страны выигрывают благодаря:

  • промышленному росту,
  • энергетическим доходам,
  • инфраструктурным инвестициям,
  • и развитию финансовых секторов.

Страны Персидского залива, в частности Катар и Саудовская Аравия, дополнительно получают импульс от высоких доходов на энергоресурсах.

Фото: Где быстрее всего растет количество богачей / 24 Канал

Заметьте! Индия отличается тем, что одновременно входит в лидеры и по общему приросту, и по темпам роста. К 2026 году страна ожидаемо добавит более 7 700 ультрабогатых людей, а количество сверхбогатых вырастет примерно на 63%.

  • Напомним, сейчас генеральный директор Tesla Илон Маск продолжает возглавлять список самых богатых людей мира. По последним оценкам, его состояние достигло 722 миллиардов долларов, что на 103 миллиарда больше по сравнению с началом года.

  • Второе место занимает соучредитель Google Ларри Пейдж с капиталом около 327 миллиардов долларов. Вслед за ним расположился еще один соучредитель технологического гиганта – Сергей Брин, чье состояние оценивается в 304 миллиарда долларов.

  • В то же время в России, несмотря на войну, замедление экономического развития, сокращение гражданских секторов и рост бережливости среди населения, количество долларовых миллиардеров достигло рекордного уровня. За год их совокупное состояние увеличилось на 11%.

  • Согласно данным российского Forbes, в течение 2025 года в список самых богатых людей страны добавились еще девять человек. В результате количество российских миллиардеров выросло до 155, а их общий капитал достиг 696,5 миллиарда долларов.