Хто головний "генератор" надбагатих

Про це свідчать дані зі Звіту про багатство компанії Knight Frank за період з 2021 по 2026 роки, пише Visualcapitalist.

Дивіться також Рік не знав, що мільйонер: звичайна знахідка принесла американцю шалені гроші

За підрахунками аналітиків, найбільше надзаможних людей зі статками понад 30 мільйонів доларів живе у США.

Сполучені Штати залишаються абсолютним лідером не перший рік. А у 2026 році очікується, що поява майже 67 тисяч нових мільйонерів з такими активами.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Фахівці пояснюють безпрецедентний рівень багатства у США кількома факторами:

наявністю потужних фінансових ринків;

розвитком технологічного сектору;

і високою концентрацією швидкозростаючих приватних компаній.

У жодній іншій країні навіть близько не спостерігається таких показників. Наприклад, у Китаї за той же період кількість нових багатіїв з 30-мільйонними статками утричі менша – 22 753 людей.

Замикає трійку лідерів з найбільшою кількістю надбагатих Німеччина з 9 273 мільйонерів з такими активами.

Фото: Де найбільше багатіїв зі статками 30 мільйонів / 24 Канал

Де кількість багатіїв зростає найшвидше

Втім, найшвидше зростання кількості багатіїв зі статками 30+ мільйонів відбувається в інших країнах, хоча США й випереджають усіх в абсолютних показниках.

Світовими лідерами за темпами приросту за п'ять років стали три країни. На першому місці опинилася Польща зі зростанням +109% надбагатих жителів.

Друге місце посів Катар, де кількість багатіїв збільшилася на 107%. А на третій сходинці – Туреччина з приростом у 94%.

Такі показники свідчать, що створення великих статків виходить за межі традиційних фінансових центрів і все більше зміщується до економік, що швидко розвиваються,

– пояснюють аналітики.

Це відбувається з різних причин. Багато країн виграють завдяки:

промисловому зростанню,

енергетичним доходам,

інфраструктурним інвестиціям,

та розвитку фінансових секторів.

Країни Перської затоки, зокрема Катар і Саудівська Аравія, додатково отримують імпульс від високих доходів на енергоресурсах.

Фото: Де найшвидше зростає кількість багатіїв / 24 Канал

Зауважте! Індія вирізняється тим, що одночасно входить до лідерів і за загальним приростом, і за темпами зростання. До 2026 року країна очікувано додасть понад 7 700 ультрабагатих людей, а кількість надзаможних зросте приблизно на 63%.