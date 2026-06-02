Хто головний "генератор" надбагатих
Про це свідчать дані зі Звіту про багатство компанії Knight Frank за період з 2021 по 2026 роки, пише Visualcapitalist.
За підрахунками аналітиків, найбільше надзаможних людей зі статками понад 30 мільйонів доларів живе у США.
Сполучені Штати залишаються абсолютним лідером не перший рік. А у 2026 році очікується, що поява майже 67 тисяч нових мільйонерів з такими активами.
Фахівці пояснюють безпрецедентний рівень багатства у США кількома факторами:
- наявністю потужних фінансових ринків;
- розвитком технологічного сектору;
- і високою концентрацією швидкозростаючих приватних компаній.
У жодній іншій країні навіть близько не спостерігається таких показників. Наприклад, у Китаї за той же період кількість нових багатіїв з 30-мільйонними статками утричі менша – 22 753 людей.
Замикає трійку лідерів з найбільшою кількістю надбагатих Німеччина з 9 273 мільйонерів з такими активами.
Фото: Де найбільше багатіїв зі статками 30 мільйонів / 24 Канал
Де кількість багатіїв зростає найшвидше
Втім, найшвидше зростання кількості багатіїв зі статками 30+ мільйонів відбувається в інших країнах, хоча США й випереджають усіх в абсолютних показниках.
Світовими лідерами за темпами приросту за п'ять років стали три країни. На першому місці опинилася Польща зі зростанням +109% надбагатих жителів.
Друге місце посів Катар, де кількість багатіїв збільшилася на 107%. А на третій сходинці – Туреччина з приростом у 94%.
Такі показники свідчать, що створення великих статків виходить за межі традиційних фінансових центрів і все більше зміщується до економік, що швидко розвиваються,
– пояснюють аналітики.
Це відбувається з різних причин. Багато країн виграють завдяки:
- промисловому зростанню,
- енергетичним доходам,
- інфраструктурним інвестиціям,
- та розвитку фінансових секторів.
Країни Перської затоки, зокрема Катар і Саудівська Аравія, додатково отримують імпульс від високих доходів на енергоресурсах.
Фото: Де найшвидше зростає кількість багатіїв / 24 Канал
Зауважте! Індія вирізняється тим, що одночасно входить до лідерів і за загальним приростом, і за темпами зростання. До 2026 року країна очікувано додасть понад 7 700 ультрабагатих людей, а кількість надзаможних зросте приблизно на 63%.
Нагадаємо, наразі генеральний директор Tesla Ілон Маск продовжує очолювати список найбагатших людей світу. За останніми оцінками, його статки сягнули 722 мільярдів доларів, що на 103 мільярди більше порівняно з початком року.
Друге місце посідає співзасновник Google Ларрі Пейдж із капіталом близько 327 мільярдів доларів. Слідом за ним розташувався ще один співзасновник технологічного гіганта – Сергій Брін, чиї статки оцінюються у 304 мільярди доларів.
Водночас у Росії, попри війну, уповільнення економічного розвитку, скорочення цивільних секторів та зростання ощадливості серед населення, кількість доларових мільярдерів досягла рекордного рівня. За рік їхні сукупні статки збільшилися на 11%.
Згідно з даними російського Forbes, протягом 2025 року до списку найбагатших людей країни додалися ще дев’ять осіб. У результаті кількість російських мільярдерів зросла до 155, а їхній загальний капітал досяг 696,5 мільярда доларів.