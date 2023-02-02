В Украине изменились цены на мясо: что подешевело и подорожало в феврале

Уже сейчас цены на мясо в супермаркетах существенно отличаются от среднемесячных в январе. Причем некоторые виды мяса можно купить дешевле, чем несколько дней назад.

Куриная голень

По данным Минфина, текущая средняя цена куриной голени составляет 74,95 гривны, что на 3,80 гривни дороже средней цены в прошлом месяце. В магазине Novus цена составляет 79,99 гривны, а у Varus – 69,90 гривны. Цена на куриную голень марки "Наша Ряба" подешевела от 87,83 гривны до 84,60 грн.

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Куриное бедро

Сейчас стоимость куриного бедра составляет 93,95 гривны, что почти на 4 гривны дешевле среднемесячной цены в январе. Средняя цена на куриное бедро в магазине Novus составляет 89,99 гривны, а у Varus 97,90 грн. Куриное бедро "Наша Ряба" стоит в среднем 130,62 гривны.

Куриное филе

Филе в феврале подешевело почти на 1,5 гривны: с 138,38 до 136,93 гривны. Цены на килограмм филе в магазинах составляют:

Novus – 144 гривны;

Auchan – 129,9 гривны;

Varus – 136,9 грн.

Цена филе марки "Наша Ряба" стоит в среднем 160,29 грн.

Цены на свинину

Свиной ошейок

Цены снизились почти на такую же сумму - со 197,44 гривны до 193,75 гривны. Сколько ошейок стоит в разных сетях супермаркетов:

Auchan – 200,95 гривны.

Megamarket – 216,00 грн.

Metro – 177,90 грн.

Novus – 194,00 грн.

Varus – 179,90 грн.

179,90 грн. Грудинка

Цены на грудинку снизились на 4,25 гривны – со 174,81 гривны до 170,56 гривны. В разных магазинах можно купить ее по такой цене:

Metro – 167,29 гривны;

Novus – 169 гривен;

Auchan – 175,95 гривны;

Megamarket – 170 гривен.

Лопатка

Свиная лопатка подешевела на 4,1 гривны. Цены снизились со 162,24 гривны до 158,14 гривны. В супермаркетах ее продают по:

Auchan – 149,9 гривны;

Novus – 169 гривен;

Metro – 161,89 гривны;

Varus – 145,9 гривны;

Megamarket – 164 гривны.

Говядина

Гуляш

Говяжий гуляш подорожал на 3 гривны – с 237,64 до 240,65 гривны. Цены в магазинах (за 1 кг):

Auchan – 177,95 грн;

Novus – 299 грн;

Megamarket – 245 грн.

Ребра

Ребра подешевели почти на 2 гривны - со 141,81 гривны до 139,98 гривны. Цены в отдельных сетях супермаркетов таковы:

Auchan – 119,95 гривны;

Megamarket – 160 гривен.

Рост цен на другие продукты

В комментарии 24 Канала Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заметил, выросшие цены на томаты, морковь и лук.

Если сравнить цены по Держстату в декабре 2021 года и декабре 2022 года, то, например, репчатый лук стоил 12,90 гривны, а за год вырос до 30,60 гривны. Почти вдвое выросла цена. Также из-за дождливой осени качество лука было не в надлежащем состоянии,

– рассказывает Максим Гопка.