Некоторые семьи могут получить помощь в марте: кому из украинцев предлагают поддержку
- Многодетные семьи в Украине могут получить льготы, включая скидки на топливо, оплату телефонной связи и жилищно-коммунальные услуги.
- Для детей из многодетных семей предусмотрены бесплатные медицинские услуги, транспорт, оздоровление и ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до 6 лет.
В Украине многодетной считается семья, где пара находится в зарегистрированном браке и совместно воспитывает троих или более детей. Также многодетной может быть семья, где есть только отец или только мать.
Какие льготы могут получить многодетные семьи в Украине?
Такие семьи имеют право на определенные льготы и поддержку от правительства, о чем говорится на сайте Омбудсмана Украины.
Так в 2026 году многодетные семьи могут получить такие льготы:
- 50% скидки на стоимость топлива, в частности жидкого, если дом не имеет центрального отопления;
- 50% от утвержденных тарифов абонплаты за пользование квартирным телефоном;
- 50% скидка на плату за пользование жилищно-коммунальными услугами.
Для назначения льготы учитывается размер среднемесячного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев. Расчет делается на одного члена семьи. Он в частности не должен превышать величины дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы.
Для детей из многодетных семей предусмотрена такая помощь:
- бесплатное получение медикаментов (по рецепту врача);
- ежегодное медицинское обследование;
- бесплатный проезд различными видами транспорта, независимо от расстояния и места проживания (кроме такси);
- бесплатное оздоровление и отдых;
- ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет.
Обратите внимание! Помощь назначается с месяца, в котором были поданы все необходимые документы.
В то же время выплата денежной помощи осуществляется органами соцзащиты по месту зарегистрированного или фактического проживания того члена семьи, который подал заявления. А если в семье одновременно родилось двое или более детей, то выплата осуществляется на каждого ребенка.
Почему могут прекратить выплачивать помощь?
Выплата для многодетных семей прекращается при следующих условиях:
- лишение получателя родительских прав;
- отобрание ребенка, но без лишения родительских прав;
- отказ получателя от воспитания ребенка;
- нецелевое использование средств;
- несоздание надлежащих условий для содержания ребенка;
- устройство ребенка на полное государственное содержание или его зачисление на круглосуточное пребывание в учреждение общего среднего образования;
- пребывание получателя в местах лишения свободы;
- потеря статуса многодетной семьи;
- смерть ребенка или смерть получателя.
Важно! Если мужчина и женщина не зарегистрировали брак, то семья не может считаться многодетной. А дети, над которыми установлена опека или попечительство, не входят в состав многодетной семьи. Об этом сообщали в Дії.
Что еще следует знать родителям в Украине?
- Украинцы уже начали получать "детские выплаты". Для того, чтобы получить денежную помощь, следует подать заявление в ЦНАПе, ПФУ или территориальной общине. После этого человеку откроют специальный счет в Ощадбанке.
- В то же время декретный отпуск в Украине не меняют. Но вводится новый дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей по уходу за ребенком сроком на четыре месяца.