11 марта, 22:25
Некоторые семьи могут получить помощь в марте: кому из украинцев предлагают поддержку

Валерия Моргун
Основні тези
  • Многодетные семьи в Украине могут получить льготы, включая скидки на топливо, оплату телефонной связи и жилищно-коммунальные услуги.
  • Для детей из многодетных семей предусмотрены бесплатные медицинские услуги, транспорт, оздоровление и ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до 6 лет.

В Украине многодетной считается семья, где пара находится в зарегистрированном браке и совместно воспитывает троих или более детей. Также многодетной может быть семья, где есть только отец или только мать.

Какие льготы могут получить многодетные семьи в Украине?

Такие семьи имеют право на определенные льготы и поддержку от правительства, о чем говорится на сайте Омбудсмана Украины.

Так в 2026 году многодетные семьи могут получить такие льготы:

  • 50% скидки на стоимость топлива, в частности жидкого, если дом не имеет центрального отопления;
  • 50% от утвержденных тарифов абонплаты за пользование квартирным телефоном;
  • 50% скидка на плату за пользование жилищно-коммунальными услугами.

Для назначения льготы учитывается размер среднемесячного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев. Расчет делается на одного члена семьи. Он в частности не должен превышать величины дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы.

Для детей из многодетных семей предусмотрена такая помощь:

  • бесплатное получение медикаментов (по рецепту врача);
  • ежегодное медицинское обследование;
  • бесплатный проезд различными видами транспорта, независимо от расстояния и места проживания (кроме такси);
  • бесплатное оздоровление и отдых;
  • ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет.

Обратите внимание! Помощь назначается с месяца, в котором были поданы все необходимые документы.

В то же время выплата денежной помощи осуществляется органами соцзащиты по месту зарегистрированного или фактического проживания того члена семьи, который подал заявления. А если в семье одновременно родилось двое или более детей, то выплата осуществляется на каждого ребенка.

Почему могут прекратить выплачивать помощь?

Выплата для многодетных семей прекращается при следующих условиях:

  • лишение получателя родительских прав;
  • отобрание ребенка, но без лишения родительских прав;
  • отказ получателя от воспитания ребенка;
  • нецелевое использование средств;
  • несоздание надлежащих условий для содержания ребенка;
  • устройство ребенка на полное государственное содержание или его зачисление на круглосуточное пребывание в учреждение общего среднего образования;
  • пребывание получателя в местах лишения свободы;
  • потеря статуса многодетной семьи;
  • смерть ребенка или смерть получателя.

Важно! Если мужчина и женщина не зарегистрировали брак, то семья не может считаться многодетной. А дети, над которыми установлена опека или попечительство, не входят в состав многодетной семьи. Об этом сообщали в Дії.

Что еще следует знать родителям в Украине?

  • Украинцы уже начали получать "детские выплаты". Для того, чтобы получить денежную помощь, следует подать заявление в ЦНАПе, ПФУ или территориальной общине. После этого человеку откроют специальный счет в Ощадбанке.
  • В то же время декретный отпуск в Украине не меняют. Но вводится новый дополнительный оплачиваемый отпуск для родителей по уходу за ребенком сроком на четыре месяца.