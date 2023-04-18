Женщинам доплатят 730 гривен до пенсии, но при одном условии

В Пенсионном фонде рассказали, что женщинам начислят надбавки к пенсиям. Размер этих выплат составит до 740 гривен. Однако не все могут получить деньги, ведь они предусмотрены только для определенной категории.

Кто имеет право на дополнительные 730 гривен

Украинки вправе выйти на пенсию до 60 лет. Кроме того, могут получить еще и доплату в размере 35% прожиточного минимума. Ее выплачивают вместе с пенсией.

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Впрочем, согласно закону Украины на все это имеют правовоспитывали их до достижения шестилетнего возраста и не менее 15 лет страхового стажа.

К слову, в этом году прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2093 гривен. Согласно этому доплата к пенсии для многодетных матерей составляет 732,55 гривны.

Кому перечислят пенсию

Пенсионерам, продолжающим работать несмотря на возраст, в апреле перечислили пенсии. При этом они будут начислены окончательно только в июне сразу за 3 месяца.

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Получить доплату могут те, у кого не менее 35 лет стажа и выплаты в размере 7 тысяч гривен. Кроме того, повышение пенсий коснется следующих категорий: