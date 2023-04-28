Это огромная проблема, которую не решить: как мобилизация разваливает экономику России

В России было принято решение резко увеличить количество контрактников для набора в армию. Однако это создает огромную проблему как в реализации, так и экономическом аспекте.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Владимир Путин уже сейчас начинает понимать последствия своих действий и ответственность, которую понесет.

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Известно, что военный преступник и президент России Владимир Путин поддержал набор в армию 415 тысяч контрактников в 2023 году. 300 тысяч будут служить в резерве, 115 тысяч планируют отправить в Украину. Однако против этого решения выступили чиновники российского экономического блока, мол, это повлечет за собой дефицит рабочей силы в России. Чтобы избежать общественного недовольства, ответственность за это планируют переложить на местные власти.

Россия создала себе большую проблему

Политтехнолог убежден, что столь непопулярные решения не повлияют на результаты выборов в России в 2024 году. Ведь их подтасовывают в соответствии с желаниями кремлевского диктатора.

Эта информация была еще несколько месяцев тому назад. Проблемы были с тем, что уже далеко не все, даже за деньги, хотят умирать. Но со слов нашего военного руководства, около 20 тысяч россиян ежемесячно все же пока удается набирать в армию. За год с такими темпами 400 тысяч будет большой проблемой набрать,

– прокомментировал эксперт.

В первую очередь проблема состоит в том, что им нужно платить, содержать, одевать, обмундировать и т.д.

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Путин начинает осознавать ответственность

Сейчас в России почти впервые начали анализировать, как потери среди молодого трудоспособного населения влияют на экономику. Кроме того, начинают понимать, что найти замену квалифицированным работникам или научить новых не так-то легко.

Известно, что из России уехал миллион трудоспособных людей, которые к тому же забирают свои семьи. То есть это люди, которые имели финансовую возможность уехать, следовательно, наверное, у них есть свой бизнес, и они его перемещают в другие страны. Так уходят налоги, которые они платили, и рабочие места.

Путину на это совершенно плевать. Но то, что он делает попытки переложить это на региональные власти, уже говорит о том, что где-то у него начинает пробиваться как минимум оценка собственной ответственности. Он отказался ехать в Турцию на открытие АЭС, боялся, что его там грохнут или арестуют,

– заметил Тизенгаузен.

Это говорит, что Путин уже начал просчитать возможные виды ответственности, которую он понесет.

Заключенные помочь не смогут

Политтехнолог убежден, что российским властям будет чрезвычайно сложно набрать необходимое количество контрактников. Ведь набирать можно, когда есть ощущение, что победа скоро, делать ничего не нужно, к тому же все выживут.

Однако россияне понимают, что потери велики, и желания участвовать в войне не проявляют.

Осужденными вряд ли смогут восполнить нехватку контрактников, убежден политтехнолог. Ведь Евгений Пригожин в ЧВК "Вагнер" осенью набрал около 30 тысяч осужденных. Большая часть из них уже погибла, около 80%.

К тому же, информирование у заключенных на высоком уровне. Они знают, кого и где Пригожин завербовал. После того как погибла первая волна зэков, Пригожин еще совершал несколько вояжей по колониям, но ему фактически не удалось набрать изрядное количество.

Поэтому минобороны может, конечно, пытаться, теперь они забрали эту тему у Пригожина. Но среди заключенных дураков нет. Они отсидят свои 1, 2, 5 лет, но выйдут живыми, а не умрут через несколько дней. Тем более мы знаем, как относились к заключенным в ЧВК "Вагнера", они составляли основу этих мясных штурмов,

– прокомментировал Тизенгаузен.