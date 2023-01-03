В России приказали банкам вызвать должников для мобилизации

Путин издал указ, согласно которому российские банки должны вызвать клиентов с просроченными долгами и вручить им повестки. Единственным условием для этого является просроченный кредит и мужской пол должника.

Что будут делать, если "призывник" откажется

Если мужчина откажется подписать контракт и получить повестку, работники банка обязаны записать отказ на видеокамеру и вызвать полицию.

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В письме в центробанк России говорится, что подобные меры необходимы для "повышения ликвидности российского банковского сектора".

Письмо обязывает российские банки:

известить должников о том, что наложение штрафов прекратится в случае, если они придут в банк с документами;

должникам мужского пола предоставить контракт на военную службу и повестку;

в случае отказа должника от подписания контракта или повестки работники банка должны вызвать полицию для его задержания.

когда мобилизованный будет находиться в армии, прекратить начисление штрафов.

Напомним, 3 января ВСУ сократили русскую армию еще на 750 россиян. С начала циничной войны Россия потеряла уже около 108190 солдат.