Могут ли "списать" долги за коммуналку из-за действия военного положения

Украинцы должны оплачивать коммуналку даже несмотря на действие военного положения. Если лицо не оплачивает счета самостоятельно, его обяжут это делать принудительно.

Почему могут аннулировать долг

Адвокат Татьяна Даниленко объяснила, что на законодательном уровне термина "списание долга" нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Татьяна Даниленко Глава Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству В Украине нет законодательно урегулированного понятия "списание долга" за потребленные коммунальные услуги. Однако, при наличии тех или иных законных оснований, можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности по уплате коммунальных услуг, обратившись за решением спорного вопроса в суд.

Даниленко выделяет такие законные основания для обжалования задолженности:

если потребитель официально признан банкротом;

допущена ошибка в начислении коммуналки;

долг остался от предыдущих владельцев;

если задолженность перед поставщиком существует более 3 лет.

Распространенная ситуация, когда в квартире потребителя установлен счетчик на горячую воду, а долг начислен поставщиком услуг по общедомовому. В таких случаях, обычно, суд признает незаконными действия поставщика услуг и обязывает его сделать перерасчет потребителю,

– уточняет адвокат.

Обратите внимание! В случае, когда должник не может погасить долг сразу, можно оформить договор о реструктуризации.