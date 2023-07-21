Заберут из-за маленькой зарплаты: почему украинца могут лишить субсидии
21 июля 2023, 17:08Читати новину українською
Есть целый перечень причин, по которым украинцев могут лишить субсидии. К ним может принадлежать как и обилие, так и малое.
Кого могут лишить субсидии
Субсидии могут лишить, если окажется, что лицо может самостоятельно совершать покупки на большие суммы. В частности:
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- семья имеет квартиру площадью более 130 квадратных метров или жилой дом свыше 230 квадратных метров;
- семья владеет транспортным средством, которому не более 5 лет;
- семья имеет два или более транспортных средств, которым не больше 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда;
- кто-то из членов семьи, прописанных в конкретном домохозяйстве, в течение года перед обращением на субсидию совершил покупку сумму более 50 тысяч гривен. Это не касается расходов на лечение. А также тех, кто за предыдущий год приобрел валюту на сумму от 50 тысяч гривен и выше;
- есть депозит на сумму более 100 тысяч гривен;
- семья не вернула субсидию, которая была ей выплачена сверх должного. Кроме того, в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев.
Также выплат могут лишить, если в семье есть взрослое лицо, которое нигде не учится и не работает, или его доход меньше минимальной зарплаты по Украине.Напомним! Чтобы подать на субсидию плата за жилищно-коммунальные услуги должна быть больше, чем определенный для семьи обязательный платеж на одного человека.
Люди, имеющие задолженность за коммунальные услуги более 3 месяцев, тоже будут лишены выплат.
Как оформить субсидию
- В заявлении на субсидию нужно указать всех, кто с вами проживает, добавив к заявлению подтверждающие документы.
- Также добавить договор аренды жилья (при наличии), если вы арендуете квартиру. Для ВПЛ это не обязательно.
- Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
- Также по желанию можете добавить другие документы, которые могут помочь получению субсидии.