Пенсионер получает пособия за границей: могут ли из-за этого лишить пенсии

Из-за российского полномасштабного вторжения многие украинские пенсионеры были вынуждены покинуть свои дома и столкнуться с финансовыми трудностями. Их интересует не станет ли препятствием для начисления пенсии получение международной помощи.

Могут лишить пенсии или нет

Украинцы преклонных лет могут получать материальную помощь от международных организаций. Однако всех волнует, не будет ли это поводом для лишения пенсии в Украине.

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Как сообщают в Минсоцполитики, по украинскому законодательству пенсии гражданам страны выплачивают согласно действующим правилам. То есть если пенсия выплачивается на банковский счет, в момент зачисления средства становятся собственностью человека.

Как быть с пенсиями в оккупации

что по закону Украины пенсионеров не могут лишить пенсии, если он или он получают материальную помощь за границей.

Пенсионеры жалуются, что не могут получить свои пенсии на временно оккупированных территориях. Однако за ними сохраняется право на начисление и получение средств, предусмотренных украинским законодательством.

Есть

Как рассказал 24 Каналу Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", пенсионеры, получавшие пенсии на банковскую карту и продолжающие ее получать. Но, однако, из-за отсутствия банковских отделений и отделений Укрпочты украинцы не могут получить наличные.

Пенсионерам, которые проживают на временно оккупированных территориях и не могут получать пенсию лично (через Укрпочту – 24 Канал), при необходимости могут перевести выплаты на банковскую карту,

– говорит собеседник.

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В таком случае украинцам советуют попробовать с помощью вебпортала ПФУ перевести пенсию на карту: