Правительство запустило экспериментальный проект для оказания помощи военным: о чем идет речь

Правительство внедрило экспериментальный проект по получению услуг для украинских военнослужащих. Также воспользоваться новыми возможностями смогут члены их семей.

Какие услуги теперь будут доступны для военных

Правительство продолжает цифровизировать услуги, необходимые для действующих и бывших военных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Продолжаем цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных. Снимаем преграды, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии.

Теперь через Дию военным можно будет оформить:

льготы на жилищно-коммунальные услуги;

заявление на получение средств для реабилитации;

денежную помощь, которая предоставляется раненым;

инвалидность, полученную вследствие войны;

пенсию по инвалидности.

Обратите внимание! Через приложение Дия также можно будет оформить те услуги, на которые имеют право родственники погибших воинов.