Цены снижаются: яйца дешевле, чем в прошлом году, а ранних овощей на рынке достаточно

В мае десяток яиц стоил гораздо меньше, чем в прошлом году в аналогичный период. Стоимость на основные виды мяса также изменилась, хотя и несущественно. На сегодня молодая капуста и картофель, а также редис и огурцы, постепенно снижаются в цене из-за достаточного спроса на рынке. В то же время цены на фрукты не меняются.

Как изменились цены на мясо и яйца на сегодня

Аналитик Максим Гопка в комментарии 24 Каналу рассказал, что цены на яйца существенно снизились в этом году даже раньше влияния факторов сезонности. А на мясо стоимость изменилась несущественно, ведь она поддается общеэкономическим трендам.

Читайте также Пенсии вырастут, а за ними налоги и тарифы: какие изменения ждут украинцев с 1 июня

Сейчас средняя цена яиц составляет 37,93 гривны за десяток против 66,40 гривны за десяток в 2023 году.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Это подтверждается тем, что предложение увеличилось, поскольку раннее тепло повлияло на увеличение производства. Объем производства яиц за январь-апрель 2024 года составляет 3627,2 миллиона штук, что на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время цены на свинину находятся почти на том же уровне, что и в прошлом году с незначительным снижением.

находятся почти на том же уровне, что и в прошлом году с незначительным снижением. По словам Гопки, существенно выросла цена именно на говядину . Поголовье крупного рогатого скота снижается и много голов экспортируется, что также влияет на предложение говядины.

. Поголовье крупного рогатого скота снижается и много голов экспортируется, что также влияет на предложение говядины. Цены на курятину, растут соответственно от затрат на электроэнергию.

Что с ценами на ранние овощи и сезонные фрукты

Ранний картофель начал снижаться в цене, предложения на рынке стало больше – текущая цена составляет 30 гривен за килограмм.

начал снижаться в цене, предложения на рынке стало больше – текущая цена составляет 30 гривен за килограмм. Молодая капуста – 8 гривен за килограмм,

– 8 гривен за килограмм, Редис – 14,50 гривны за килограмм,

– 14,50 гривны за килограмм, Огурцы – 26,50 гривны за килограмм,

– 26,50 гривны за килограмм, Зеленый лук – 45 гривен за килограмм.

Цены на овощи постепенно снижаются. Предложения достаточно, оно растет с каждой неделей, – говорит Максим Гопка

В то же время ситуация с сезонными фруктами будет несколько иной:

Яблоки будут расти в цене, ведь их сезон начнется только в июле,

будут расти в цене, ведь их сезон начнется только в июле, А стоимость клубники и черешни будет в среднем на уровне прошлого года.

*Цены выше указаны за оптовые закупки.