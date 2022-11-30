Об этом сообщила пресс-служба банка Эстонии. Монету также можно купить как сувенир, чтобы внести вклад в финансовую поддержку Украины.

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Монета уже поступает в банки ЕС

Монета в 2 евро, посвященная Украине, с сегодняшнего дня начнет поступать через банки в Эстонии и других странах Европы. Эта монета напоминает людям, что свобода является высокой ценностью, и она дается очень дорогой ценой. Украина сейчас ведет войну ценой жизни собственного народа за общие ценности европейского культурного пространства, и мы должны продолжать поддерживать их в этом,

– сказал глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Он добавил, что монету отчеканили, прежде всего, для того, чтобы обеспечить финансовую поддержку украинского центрального банка. Он же может направить полученную помощь туда, где она наиболее необходима. В настоящее время благодаря продаже монет уже сделано первое пожертвование в 350 000 евро.



Банк Эстонии отчеканил монету с надписью "Слава Украине" / Eestipank

На монете номиналом два евро "Украина" и "Свобода" есть надпись "Слава Украине" и изображена девушка как символ нежности, защищающей птичку в руке. На дизайне также есть пшеничные колосья. Этот дизайн разработала молодая беженка из Харькова Дария Титова, которая учится в Эстонской академии искусств.

Также можно купить 9000 карт монеты, которые стоят 18 евро. Их разработал Владимир Тайгер, который также был консультантом по дизайну монеты.