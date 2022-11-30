Про це повідомила пресслужба банку Естонії. Монету також можна купити як сувенір, щоб зробити внесок для фінансової підтримки України.

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Монета уже надходить в банки ЄС

Монета у 2 євро, присвячена Україні, відсьогодні почне надходити через банки в Естонії та інших країн Європи. Ця монета нагадує людям, що свобода є найвищою цінністю, і вона дається дуже дорогою ціною. Україна зараз веде війну ціною життя власного народу за спільні цінності європейського культурного простору, і ми маємо продовжувати підтримувати їх у цьому,

– сказав голова Банку Естонії Мадіс Мюллер.

Він додав, що монету викарбували перш за все для того, щоб забезпечити фінансову підтримку українського центрального банку. Він же може спрямувати отриману допомогу туди, де вона найбільш необхідна. Наразі завдяки продажу монет уже зроблено першу пожертву в 350 000 євро.



Банк Естонії викарбував монету з написом "Слава Україні" / Eestipank

На монеті номіналом два євро, випущеної на честь свободи та України, є напис "Слава Україні" та зображена дівчина як символ ніжності, яка захищає пташку в руці. На дизайні також є пшеничне колосся. Цей дизайн розробила молода біженка з Харкова Дарія Тітова, яка навчається в Естонській академії мистецтв.

Також можна купити 9000 карток монети, які коштують 18 євро. Їх розробив Володимир Тайгер, який також був консультантом з дизайну монети.