В среду, 13 июля, прошел льготный период, за который Беларусь должна была выплатить 22,9 миллиона долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. Поскольку минфин Беларуси совершил платеж в национальной валюте, владельцы внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.

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"Погашение валютного долга в белорусских рублях является дефолтом", – говорится в сообщении агентства Moody's.

Что этому предшествовало

В конце июня министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что в феврале страна произвела выплату купона в долларах по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 году. Однако позже Минфин получил обращение от владельцев ценных бумаг, которые пожаловались, что средства к ним не дошли, хотя они были перечислены платежному агенту Citibank N. A, предположительно из-за санкций Запада.

В начале марта 2022 года Еврокомиссия приняла решение о введении запрета на операции с Нацбанком Беларуси по управлению золотовалютными резервами и отключение трех банков от SWIFT.

28 июня было принято совместное постановление совета министров и нацбанка Беларуси, что из-за невозможности проведения платежей в иностранной валюте в связи с западными санкциями минфин будет выполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях на счет в "белорусбанке". Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах был произведен 29 июня. Также белорусский минфин предложил платежному агенту самостоятельно забрать денежные средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами. В свою очередь платежный агент и регистродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами по евробондам Беларуси.

Это противоречит документации об облигациях, не допускающей расчетов в альтернативных валютах, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch. 7 июля агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня CCC до преддефолтного C , что фактически означает начало дефолта. Льготный период (Grace Period) по этому платежу истекал 13 июля. Если он не будет сделан в соответствии с условиями эмиссии, то агентство Fitch сочтет это дефолтом и снизит рейтинг до RD (Restricted Default, ограниченный дефолт).

Moody's, в отличие от Fitch и S&P, не является официальным рейтинговым агентством Беларуси.

По российскому сценарию

27 июня дефолт по внешним долговым обязательствам наступил также в России. Страна-террорист допустила дефолт, поскольку владельцы облигаций не получили причитающихся им выплат в долларах. Речь идет о двух выпусках еврооблигации на сумму 100 миллионов долларов, которые должны были быть выплачены 27 мая. 27 июня истек "льготный период". Россия допустила дефолт впервые с 1918 года.