У середу, 13 липня, минув пільговий період, протягом якого білорусь мала виплатити 22,9 мільйона доларів за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27. Оскільки мінфін білорусі здійснив платіж у національній валюті, власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не змогли отримати виплати.

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"Погашення валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом", – йдеться в повідомленні агентства Moody's.

Що цьому передувало

Наприкінці червня міністр фінансів білорусі Юрій Селіверстов заявив, що у лютому країна здійснила виплату купона в доларах за єврооблігаціями з терміном погашення у 2027 році. Однак пізніше Мінфін отримав звернення від власників цінних паперів, які поскаржилися, що кошти до них не дійшли, хоча вони й були перераховані платіжному агенту Citibank N. A, імовірно через санкції Заходу.

На початку березня 2022 року Єврокомісія ухвалила рішення про запровадження заборони на операції з нацбанком білорусі з управління золотовалютними резервами та відключення трьох банків від SWIFT.

28 червня було ухвалено спільну постанову ради міністрів та нацбанку білорусі, що через неможливість проведення платежів в іноземній валюті у зв'язку із західними санкціями, мінфін виконуватиме боргові зобов'язання за єврооблігаціями у білоруських рублях на рахунок у "беларусбанку". Перший платіж у місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах було здійснено 29 червня. Також білоруський мінфін запропонував платіжному агенту самостійно забрати кошти з цього рахунку та розрахуватися з інвесторами. У свою чергу платіжний агент та реєстроутримувач Citigroup і Citibank 7 липня відмовилися бути агентами щодо євробондів білорусі.

Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах, йдеться у звіті міжнародного рейтингового агентства Fitch. Тож 7 липня агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг білорусі в іноземній валюті з рівня CCC до переддефолтного C, що фактично означає початок дефолту. Пільговий період (Grace Period) за цим платежем спливав 13 липня. Якщо його не буде зроблено відповідно до умов емісії, то агентство Fitch вважатиме це дефолтом і знизить рейтинг до RD (Restricted Default, обмежений дефолт).

Moody's, на відміну від Fitch та S&P, не є офіційним рейтингувальним агентством Білорусі.

За російським сценарієм

27 червня дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями настав також у росії. Країна-терорист допустила дефолт, оскільки власники облігацій не отримали належних їм виплат в доларах. Мова йде про два випуски єврооблігації на суму 100 мільйонів доларів, які мали бути виплачені 27 травня. 27 червня сплив "пільговий період". росія допустила дефолт вперше з 1918 року.

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