Громкие слова не помогли: Россия провалила крупный морской проект из-за собственной некомпетентности

Россия уже давно заявляет, что хочет стать крупным логистическим хабом и доказать свои амбиции на мировой арене. Но так и не смогла реализовать стратегический морской проект с Индией.

Почему провалился морской проект с Индией

Проект морского сообщения между Владивостоком и индийским портом Ченнаи, о запуске которого Кремль громко объявил еще в 2019 году, фактически провалился, пишет Служба внешней разведки Украины.

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Главная проблема заключается в отсталости России. Она банально не смогла развить свою портовую инфраструктуру настолько, чтобы обеспечить маршрут с Индией с технологической точки зрения.

В письме к российскому диктатору Владимиру Путину министр транспорта России Андрей Никитин открыто признал, что российские транспортные компании не проявили заинтересованности в использовании этого маршрута.

По данным СЗРУ, одной из главных причин этого стало отсутствие во Владивостоке необходимой инфраструктуры для перевалки товаров, составляющих основу российского экспорта в Индию:

нефти;

природного газа;

и удобрений.

Москва годами заявляла о готовности стать "новым логистическим хабом", но не смогла построить базовые мощности для перевалки собственного сырья на Дальнем Востоке. Поэтому, несмотря на заявления о "развороте на Восток", Россия просто стоит неподвижно на одном месте,

– подчеркнули в аналитическом отчете.

Как это влияет на торговлю с Индией

На этом фоне сокращаются и объемы торговли между Россией и Индией. В 2025/26 финансовом году взаимный товарооборот снизился на 12,8% и составил 59,86 миллиарда долларов.

При этом экспорт Индии в Россию сократился на 7,9%;

тогда как импорт российских товаров упал целых на 13,2%.

После фактического сворачивания проекта в России начали искать альтернативные варианты. В частности, предлагают совместить маршрут с Трансарктическим коридором. Однако такой вариант может лишь сделать перевозки ещё более сложными и дорогостоящими. Поэтому вряд ли он заинтересует экспортеров.

Таким образом, очередной масштабный замысел Кремля, который должен был продемонстрировать экономическую мощь страны, столкнулся с реальными проблемами российской инфраструктуры и в очередной раз остался лишь на уровне громких заявлений.

Примечательно, что маршрут Владивосток – Ченнаи должен был стать более короткой альтернативой традиционным перевозкам между Россией и Индией. Ожидалось, что он сократит время доставки грузов с более чем 40 до 16–24 дней.

Напомним, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, транспортируемой по морю, после начала полномасштабной войны в Украине. Однако для закупок сырья ей приходится использовать сложные пути поставок, чтобы доставить нефть, подпадающую под санкции, на свои НПЗ в обход санкций.