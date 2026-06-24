Московский НПЗ поврежден в результате атак дронов: он не будет работать в течение многих месяцев

Московский нефтеперерабатывающий завод будет выведен из эксплуатации как минимум на шесть месяцев. Это стало следствием серьезных повреждений, нанесенных в результате атак украинских дронов.

Что известно о Московском НПЗ

Об этом сообщили в среду, 24 июня, два отраслевых источника, о чем пишет Reuters.

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Вся эта ситуация затрудняет усилия России по преодолению дефицита топлива в крупнейшей стране мира.

Завод, расположенный в южных пригородах российской столицы, является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона. В этом месяце его уже дважды атаковали украинские дроны. Это вынудило завод остановить работу.

Один из источников, комментируя масштабы повреждений московского НПЗ, сообщил, что на ремонт уйдет не менее полугода.

Таким образом, удары Украины вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих мощностей России. В результате в стране возник дефицит, что привело к топливному кризису. Также произошел рост цен на топливо. Сейчас на заправках можно наблюдать длинные очереди или отсутствие дизеля и бензина.

Что известно о Московском НПЗ

Напомним, что 16 июня Украина нанесла удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему Московскому заводу. На его территории вспыхнул пожар.

А 18 июня мэр столицы Сергей Собянин сделал важное заявление. Он сообщил, что несколько дронов упали на Московском НПЗ.