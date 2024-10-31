Война в Украине требует жертв: России придется повысить налоги

Россия вынуждена еще больше повысить налоги для финансирования войны против Украины. Экономисты утверждают, что уже запланированные меры по увеличению доходов не покроют стремительно растущие военные расходы страны.

Расходы на оборону России превысят социальные расходы

В проекте бюджета России на 2025 год примерно треть всех расходов, что составляет 6,3% ВВП, отведена на военные нужды. Это самый высокий уровень со времен Холодной войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Впервые расходы на оборону превысят социальные расходы вдвое.

Бюджет 2025 года предусматривает, что Путин вынужден сократить расходы практически во всех сферах, чтобы финансировать войну,

– говорит экономист Сергей Алексашенко, бывший заместитель председателя Центробанка.

Правительство уже начало повышение налогов для финансирования войны в Украине. Ожидается, что масштабная налоговая реформа обеспечит дополнительные доходы в размере 1,7% ВВП в 2025 году. Однако экономисты считают, что этого будет недостаточно.

Корректировка внутренних налогов останется в центре внимания властей. Не исключено, что в 2025 году мы увидим много инициатив по изменению налогового законодательства и нормативных актов,

– считает Алексей Климюк из Alfa Wealth.

В то же время ожидаемое снижение цен на нефть, главный экспортный товар России, негативно повлияет на финансы страны. Проект бюджета прогнозирует, что цена на нефть упадет с 70 долларов за баррель в 2024 году до 65,5 долларов в 2027 году, что приведет к снижению государственных доходов.