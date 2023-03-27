Может ли доллар вырасти на этой неделе: насколько вероятен такой сценарий

Первую половину прошлой недели гривна на наличном рынке динамично укреплялась, реагируя на снижение спроса на иностранную валюту. На этой неделе возможно небольшое усиление волатильности на наличном рынке, учитывая переходный период, связанный с концом месяца и выплатами населению зарплат.

Ситуация на наличном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что участники рынка предпринимали несколько попыток развернуть курсовой тренд, но в конце концов это им не удалось – курс стабилизировался на уровне 38,30–38,35 гривны за доллар и удерживался в очень узком коридоре до конца недели.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Согласно официальной статистике НБУ, в первой половине прошлой недели наблюдалось заметное сокращение отрицательного сальдо операций физлиц с иностранной валютой до 13–15 миллионов долларов в день. Для сравнения, в январе – феврале в аналогичные периоды показатель составлял 21–24 миллиона долларов.

Банкир подчеркивает, на эту неделю приходится переходная дата, а следовательно и период выплаты украинцам зарплат. Этим фактором обязательно попытаются воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.

Каким будет курс доллара на этой неделе

Правда, из-за сниженного спроса на валюту и значительной популярности среди украинцев покупки валюты с размещением на трехмесячных депозитах – вряд ли можно прогнозировать более или менее существенный рост курса, считает Золотько.

Поэтому на этой неделе я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, по моему мнению, будет колебаться в диапазоне 38–38,8 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Канала добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В последние дни марта и в начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8–38,8 гривны, а евро – 40–41 гривны.

Наличный курс 27 марта