Быстро не будет: в НБУ объяснили когда евро может стать основной валютой в Украине

НБУ рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро. Однако, до принятия этого решения еще далеко.

Состоится ли смена основной валюты

Банкир Андрей Пышный отметил, что регулятор будет комплексно подходить к решению этого вопроса, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как отметил глава НБУ, сейчас рассматриваются совершенно разные варианты.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Сказать, что вопрос перепривязки находится на выходе – нет.

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заметил, что доля расчетов в евро достигла:

в импорте – 50%;

экспорте – 30%;

на наличном рынке – 22 – 23%.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального банка Украины Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой. Особенно мы должны учитывать, что этот вопрос может набирать большую актуальность в контексте нашей европейской интеграции.

Повлияет ли политика США на решение НБУ

Отдельно Пышный отметил, что НБУ не будет менять структуру международных резервов. Речь идет, в частности, об опасениях, которые возникли недавно, относительно того, что США может заморозить резервы Украины. Таким образом, Америка якобы могла бы принудить Украину к миру.

Мы не рассматриваем подобного развития событий. США были и остаются нашим стратегическим партнером,

– подчеркнул Пышный.

Обратите внимание! 80% международных резервов Украины сейчас номинированы в долларах.