Для пенсионеров бесплатно: какие льготы действуют после выхода на пенсию

Пенсионеры имеют право на различные льготы. В частности, их освободили от уплаты одного налога при определенных условиях.

Какой налог могут не платить пенсионеры

Пенсионеры могут не платить земельный налог, если их участок соответствует определенным лимитам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Сейчас эти лимиты следующие:

участок до 0,01 гектара доступен для строительства индивидуальных гаражей;

доступен для строительства индивидуальных гаражей; до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

– для индивидуального дачного строительства; до 0,12 гектара – для садоводства;

– для садоводства; до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства;

– для ведения личного сельского хозяйства; до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах; до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа; до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Какие еще льготы доступны пенсионерам

Пенсионеры могут не платить за проезд в определенных видах городского транспорта. Также эта льгота действует на некоторый транспорт пригородного сообщения (например, электрички).

Еще пенсионеры имеют право на такие льготы:

бесплатные или с большой скидкой юридические услуги;

получение субсидии, если они не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммуналку.

Обратите внимание! Чтобы подтвердить право на льготы, лицо должно при себе иметь пенсионное удостоверение.