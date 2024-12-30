Ко вниманию пенсионеров: как оформить пенсионное удостоверение по-новому

Ранее украинцы могли оформить пенсионное удостоверение исключительно в бумажном формате. Однако, сейчас получить этот документ можно получить и онлайн.

Где можно получить пенсионное удостоверение онлайн

Оформление пенсионного удостоверения происходит через портал электронных услуг ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Обратите внимание! Ссылку на портал электронных услуг вы можете найти здесь.

Как оформить удостоверение онлайн:

авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ;

зайдите в раздел "О пенсионном обеспечении";

нажмите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";

выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме (без изготовления бумажного аналога или платежной карты)";

заполните заявление;

отправьте заполненное заявление.

Удостоверение, выданное по возрасту, подтянется в Дию автоматически. Специальное удостоверение, выдано по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет – нужно добавить в Дию собственноручно,

– говорится в сообщении Дии.

Обратите внимание! Обычно рассмотрение заявления происходит в течение нескольких дней. Просматривать его статус можно в разделе "Мои Обращения".