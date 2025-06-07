Биржа занятости в Украине: может ли на нее встать пенсионер
- Пенсионеры в Украине могут пользоваться информационно-консультационными услугами биржи занятости, но не могут получить статус безработного и пособие по безработице.
- Лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста, могут становиться на учет в службе занятости и пользоваться всеми ее услугами.
Большое количество пожилых людей в Украине продолжает работать даже после достижения пенсионного возраста. Это означает, что пенсионеры могут нуждаться в помощи трудовых бирж.
Может ли человек пенсионного возраста встать на биржу занятости
И на это они имеют полное право, пишет 24 канал со ссылкой на Полтавской областной центр занятости.
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Украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право:
- получать информационно-консультационные услуги, связанные с трудоустройством;
- просматривать различные вакансии;
- консультироваться по вопросам трудового законодательства и тому подобное.
Однако, согласно действующему законодательству, пенсионеры считаются социально защищенной прослойкой населения. Более того, они уже получают денежную помощь от государства.
Важно! Поэтому пенсионеры не могут получить статус безработного лица и получать пособие по безработице.
Распространяется ли это правило на пенсионеров с инвалидностью?
Исключением являются лица с инвалидностью, которые не достигли определенного законодательством пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности. Такие граждане могут становиться на учет в службе занятости и пользоваться всеми услугами службы.