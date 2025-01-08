Сможет ли Словакия прекратить электроснабжение Украины: эксперт дал ответ

Угроза о прекращении поставок электроэнергии Украине Словакией могла бы быть реализована. Но если бы в подчинении Братиславы была какая-то энергетическая компания, которая также была бы и государственным предприятием.

Существует ли угроза прекращения поставок электричества от Словакии

Однако по состоянию на сейчас электроэнергия продается на свободном рынке по правилам, которые не подчиняются правительству страны, пишет 24 канал со ссылкой на Геннадия Рябцева, Главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований.

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Он добавил, что Украина не получает от Словакии бесплатную помощь. Поставка электроэнергии – это продажа. То есть Киев покупает у Братиславы электрическую энергию по рыночным ценам. И даже аварийная помощь не является бесплатной.

Рябцев также отметил, что помощь продается по очень высокой цене – 300 евро за мегаватт-час. Согласно официальному курсу НБУ, по состоянию на 7 января, это более 13 тысяч гривен.

Конечно, что любая власть может незаконно вмешаться в ситуацию, но это, во-первых, приведет к потерям для участников рынка прежде всего в Словакии, а во-вторых, приведет к финансовым потерям,

– сказал Геннадий Рябцев.

В то же время Владимир Омельченко, Директор энергетических программ Центра Разумкова, считает, что если Роберт Фицо сможет вмешаться в коммерческую деятельность, то будет работать против правил Евросоюза. А это будет иметь определенные последствия.

Важно! Также Украина может приостановить поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" в ответ на прекращение поставок электроэнергии.