Могут ли в Украине мобилизовать пенсионеров

Под мобилизацию в Украине подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Предельный возраст мобилизации совпадает с началом пенсионного возраста для мужчин.

Можно ли мобилизовать пенсионеров

Российская пропаганда в свое время распространяла фейки о том, что в Украине мобилизуют пенсионеров.

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Согласно законодательству, пенсионный возраст для мужчин начинается с 60 лет, если они имеют 31 год страхового стажа. 60 лет – это также предельный возраст пребывания в армии. Исключение составляют лишь военнослужащие высшего офицерского состава, у которых предельный возраст – 65 лет.

Впрочем, есть лица, которые вышли на пенсию раньше предельного возраста. Если они подлежат мобилизации по возрасту и состоянию здоровья, то пребывание на пенсии на это не влияет.

Военные, которые начинают карьеру с курсантской скамьи, в среднем выходят на пенсию в 43 года, после чего могут работать в других сферах. Однако не все продолжают работать из-за проблем со здоровьем.

Все военные пенсионеры состоят на учете и подлежат мобилизации, но могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на конкретную должность, в соответствии с воинским званием.