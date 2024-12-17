Можно ли проверить информацию относительно назначения пенсии онлайн

Информацию, относительно пенсии, лицо может получить в ПФУ. Для этого не нужно приходить непосредственно в отделение, достаточно зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Как узнать информацию о назначении пенсии онлайн

Чтобы получить информацию на портале электронных услуг, лицо должно приобрести официальный статус пенсионера, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! На портале ПФУ можно найти сканы документов, которые подало лицо для назначения пенсии.

Инструкция как получить информацию о назначении пенсии на портале:

нужно пройти авторизацию на портале электронных услуг ПФУ (ссылку на него вы можете найти здесь); в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".

Именно в указанном разделе есть информация о назначении и перерасчете пенсии. В частности, там должны быть размещены соответствующие постановления и распоряжения.

Также в этом разделе есть информация о пенсионном деле лица. То есть, такие данные: