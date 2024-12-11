Как добиться перерасчета платежек за электроэнергию и когда это возможно

Бывают случаи, когда потребители коммунальных услуг не соглашаются с начислениями в платежках. В таких случаях можно добиться перерасчета стоимости, обратившись к поставщику.

Как добиться перерасчета за свет

Если вы не согласны с начислениями за электричество, обратитесь к оператору системы распределения для перерасчета, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Для этого нужно:

Подать последние показатели счетчика перед выездом или сведения, переданные дистанционно. Подготовить документы (паспорт, квитанции об оплате, визовые отметки). Сфотографировать актуальные показатели счетчика. При необходимости, можно вызвать контролера для проверки.

Обратите внимание! Если ОСР отказывается отменить долг или начисляет неправомерные дополнительные платежи, можно обратиться в суд с иском для обязательства списать задолженность.

Как проверить счетчик

Чтобы проверить счетчик, подайте заявку в ОСР или поставщику электроэнергии для проведения:

контрольного осмотра;

технической проверки;

экспертизы счетчика.

Что делать, когда кто-то посторонний подключился к счетчику

Чтобы доказать факт незаконного подключения к вашему счетчику, зафиксируйте нарушение и обратитесь к оператору системы распределения.

Если на нарушителя составлен акт о нарушении, обязательно укажите это при проверке данных.

Обратите внимание! В соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" и статьи 1166 ГК, лицо, которая подключилась незаконно, несет ответственность и должна возместить причиненные убытки.