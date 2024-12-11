Як домогтися перерахунку за світло

Якщо ви не погоджуєтеся з нарахуваннями за електрику, зверніться до оператора системи розподілу для перерахунку, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Для цього потрібно:

Подати останні показники лічильника перед виїздом або відомості, передані дистанційно. Підготувати документи (паспорт, квитанції про оплату, візові відмітки). Сфотографувати актуальні показники лічильника. За потреби, можна викликати контролера для перевірки.

Зауважте! Якщо ОСР відмовляється скасувати борг або нараховує неправомірні додаткові платежі, можна звернутися до суду з позовом для зобов'язання списати заборгованість.

Як перевірити лічильник

Щоб перевірити лічильник, подайте заявку до ОСР або постачальника електроенергії для проведення:

контрольного огляду;

технічної перевірки;

експертизи лічильника.

Що робити, коли хтось сторонній підключився до лічильника

Щоб довести факт незаконного підключення до вашого лічильника, зафіксуйте порушення та зверніться до оператора системи розподілу.

Якщо на порушника складено акт про порушення, обов'язково зазначте це під час перевірки даних.

Зауважте! Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та статті 1166 ЦК, особа, яка підключилася незаконно, несе відповідальність і повинна відшкодувати завдані збитки.