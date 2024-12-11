Как добиться перерасчета за свет
Если вы не согласны с начислениями за электричество, обратитесь к оператору системы распределения для перерасчета, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".
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Для этого нужно:
- Подать последние показатели счетчика перед выездом или сведения, переданные дистанционно.
- Подготовить документы (паспорт, квитанции об оплате, визовые отметки).
- Сфотографировать актуальные показатели счетчика. При необходимости, можно вызвать контролера для проверки.
Обратите внимание! Если ОСР отказывается отменить долг или начисляет неправомерные дополнительные платежи, можно обратиться в суд с иском для обязательства списать задолженность.
Как проверить счетчик
Чтобы проверить счетчик, подайте заявку в ОСР или поставщику электроэнергии для проведения:
- контрольного осмотра;
- технической проверки;
- экспертизы счетчика.
Что делать, когда кто-то посторонний подключился к счетчику
Чтобы доказать факт незаконного подключения к вашему счетчику, зафиксируйте нарушение и обратитесь к оператору системы распределения.
Если на нарушителя составлен акт о нарушении, обязательно укажите это при проверке данных.
Обратите внимание! В соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" и статьи 1166 ГК, лицо, которая подключилась незаконно, несет ответственность и должна возместить причиненные убытки.