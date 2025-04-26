Как получать пенсию за границей и можно ли оформить ее дистанционно

Украинцы, проживающие за границей, могут получать пенсию из Украины, но это зависит от нескольких факторов. Выплата пенсии зависит от того, выезжает ли лицо за границу на постоянное проживание.

Как оформить пенсию за границей

Если гражданин Украины выезжает на постоянное место жительства за границу, он может получить пенсию, назначенную в Украине, за шесть месяцев вперед перед отъездом, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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После выезда за границу пенсия может выплачиваться, если между Украиной и страной проживания заключен соответствующий международный договор о социальном обеспечении. Такие договоры Украина имеет с рядом стран, в частности с Болгарией, Эстонией, Испанией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Португалией и Польшей.

Украинцы, которые находятся за рубежом, могут подать заявление на назначение пенсии дистанционно через портал электронных услуг ПФУ. Для этого необходимо:

авторизоваться с помощью КЭП;

заполнить заявление;

прикрепить сканированные копии необходимых документов.

Учет страхового стажа за рубежом

При назначении пенсии в Украине может учитываться страховой стаж, приобретенный в других странах, даже если с этими странами не заключены соглашения о социальном обеспечении. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие периоды работы за рубежом.

Обратите внимание! Пенсионеры, проживающие за рубежом, должны проходить физическую идентификацию каждые шесть месяцев для продолжения выплат. В случае непрохождения идентификации выплата пенсии может быть приостановлена.