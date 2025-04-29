Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты

Многие внутренне перемещенные лица нуждаются в государственной поддержке в решении жилищных вопросов. Один из способов сделать аренду жилья более доступной - воспользоваться субсидией на аренду для ВПЛ.

Можно ли получить субсидию на комнату

Часто ВПЛ интересуются, могут ли получить субсидию, если снимают не целую квартиру, а отдельную комнату, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В этом случае при подаче документов нужно указать площадь комнаты или части помещения, которую вы снимаете. Пенсионный фонд рассчитает размер субсидии в соответствии с этой площадью.

Какие документы надо:

Заявление о назначении жилищной субсидии.

Декларация о доходах и расходах лиц, которые обращаются за субсидией.

Договор аренды жилья или другой документ, подтверждающий право проживания в жилье.

Документ, подтверждающий фактическое место жительства (в случае аренды комнаты нужно указать ее площадь).

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как подать документы дистанционно: