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29 апреля, 14:12
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Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты

Дарья Подвышенная
Основні тези
  • ВПЛ могут получить субсидию на аренду комнаты, указав площадь при подаче документов, а размер субсидии рассчитает Пенсионный фонд.
  • Нужные документы: заявление, декларация о доходах, договор аренды, документ о месте проживания, паспорт.

Многие внутренне перемещенные лица нуждаются в государственной поддержке в решении жилищных вопросов. Один из способов сделать аренду жилья более доступной - воспользоваться субсидией на аренду для ВПЛ.

Можно ли получить субсидию на комнату

Часто ВПЛ интересуются, могут ли получить субсидию, если снимают не целую квартиру, а отдельную комнату, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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В этом случае при подаче документов нужно указать площадь комнаты или части помещения, которую вы снимаете. Пенсионный фонд рассчитает размер субсидии в соответствии с этой площадью.

Какие документы надо:

  • Заявление о назначении жилищной субсидии.

  • Декларация о доходах и расходах лиц, которые обращаются за субсидией.

  • Договор аренды жилья или другой документ, подтверждающий право проживания в жилье.

  • Документ, подтверждающий фактическое место жительства (в случае аренды комнаты нужно указать ее площадь).

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как подать документы дистанционно:

  • Через Портал Дія.

  • Через Социальный портал Пенсионного фонда Украины.

  • Через электронный кабинет гражданина на сайте ПФУ.

  • Через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или отправив документы по почте.