Как восстановить пенсионные выплаты в случае их прекращения
- Выплату пенсии могут прекратить, если лицо не прошло идентификацию или проживает на временно оккупированной территории, и нет движения средств на счете более шести месяцев.
- Для восстановления выплат нужно подать заявление в ПФУ, указать банковский счет и пройти физическую идентификацию, которую можно осуществить онлайн через мобильное приложение "Дія".
иногда возникают ситуации, когда выплата пенсии прекращается по разным причинам. Из-за чего можно потерять пенсию и есть ли возможность ее восстановить, читайте дальше.
Почему могут прекратить выплату пенсии
У Минсоцполитики объяснили, что выплату пенсии могут прекратить, если лицо не прошло вовремя идентификацию или проживает на временно оккупированной территории (ВОТ), и на его банковском счете не было движения средств более шести месяцев, передает 24 Канал.
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В ведомстве отметили, что для восстановления пенсионных выплат, если они были прекращены до 20 марта 2025 года, нужно подать заявление в ПФУ о возобновлении выплат. К этому же надо указать банковский счет для зачисления средств.
Заявление подается лично или онлайн, в частности, с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" (Дія ID), созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія"), или через вебпортал электронных услуг ПФУ с последующим прохождением физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи,
– говорится в сообщении Минсоцполитики.
В Минсоцполитики объяснили, что для возобновления пенсии после непрохождения физической идентификации нужно пройти эту процедуру. Вместе с этим, украинцы, которые находятся за рубежом, могут отправить письменное заявление вместе с документом, подтверждающий факт их живого состояния, обычной почтой на адрес места регистрации.