МВФ возобновляет сотрудничество с Россией: что стоит за этим решением

Международный валютный фонд объявил о необходимости возобновления сотрудничества с Россией. Почему в МВФ решили это сделать несмотря на негативную реакцию Украины, читайте дальше.

Почему МВФ возобновляет сотрудничество с Россией

В МВФ на запрос агентства Интерфакс-Украина сообщили, что основной причиной первого с 2019 года визита миссии в Россию в рамках статьи IV устава Фонда является стабилизация экономической ситуации в стране.

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Такое решение было принято несмотря на попытки Украины углубить изоляцию в отношении России.

После вторжения в Украину в 2022 году экономическая ситуация в России была исключительно нестабильной, что затрудняло проведение консультаций по статье IV, особенно в отношении ближайших и среднесрочных перспектив. Теперь, когда экономическая ситуация более стабильная, консультации по статье IV с Россией возобновляются в соответствии с обязательствами по статье IV как Фонда, так и каждого из его членов,

– отметили в МВФ.

Более того, постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе сообщила, что в рамках будущих консультаций с Россией по статье IV МВФ организует виртуальные обсуждения с 16 сентября, после чего планирует посетить страну для личных встреч.

Интересно! Согласно данным на сайте представительства МВФ в России, последняя подобная миссия по статье IV, которая обычно проводится ежегодно, состоялась в мае 2019 года. После этого была еще одна миссия в ноябре 2019 года для обсуждения актуальной экономической ситуации, ее перспектив и экономической политики.