Зарплаты и выплаты 5 миллионов украинцев под угрозой: что будет летом без денег МВФ

В 2026 году Украина нуждается в миллиардах долларов внешней помощи из-за значительного дефицита государственного бюджета. Если его не покрыть, уже через несколько месяцев могут начаться проблемы с финансированием ключевых расходов.

Почему Украина рискует остаться без помощи МВФ и ЕС?

Народные депутаты медлят с выполнением условий меморандума с Международным валютным фондом и принятием налоговых изменений на 2026 – 2027 годы. Это может обернуться задержкой внешней помощи и поставить социальную сферу под угрозу недофинансирования. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Гетман.

В начале марта Украина получила первый транш от МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках новой четырехлетней программы, чей общий объем составляет 8,1 миллиарда долларов.

Чтобы поступила остальная часть, нужно выполнить требования по реформам – так называемые 12 структурных маяков, в частности до конца марта:

ввести налог на посылки с китайских маркетплейсов стоимостью до 150 евро;

ввести налог на доходы, полученные через цифровые платформы.

Напомним: сотрудничество Украины с МВФ является ориентиром для международных доноров, которые могут оказывать финансовую поддержку Украине. Поэтому от его успешности зависит другая внешняя помощь.

Сейчас поступление следующих траншей от МВФ находится под вопросом, ведь Верховная Рада не поддержала внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученные через цифровые платформы – так называемый налог на Uklon и Glovo.

Как пишет Bloomberg, представитель МВФ в Украине Присцилла Тофано выразила обеспокоенность относительно промедления украинских законодателей с мерами, без которых разблокировать остальное финансирование по программе не удастся.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Новая программа МВФ – это не о повышении налогов, а о выравнивании конкурентных условий. Например, НДС для китайских маркетплейсов, потому что это дыра: все украинские производители платят налоги, а они – нет. Поэтому это о выравнивании конкурентных условий для китайских и украинских производителей. Далее – налог на цифровые платформы. Сейчас все водители и курьеры должны со своих доходов платить 18% плюс 5% и подавать годовые декларации. Им новым законодательством с маяком МВФ предлагают платить 5% плюс 5%.

Экономист добавляет, что изменения в законодательство позволят официально работать более 400 тысячам людей, а регистрировать их и подавать декларации будут цифровые платформы как налоговые агенты.

По словам Олега Гетмана, за счет внешней помощи в Украине финансируют социальную сферу, выплаты внутренне перемещенным лицам, образование и медицину. На них нужно около 50 миллиардов долларов, и именно эта часть бюджета находится под угрозой, если поддержка от МВФ не поступит.

Заметьте! От решения Международного валютного фонда зависит и предоставление Европейским Союзом кредита на 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов должны поступить в 2026 году.

Когда украинцы почувствуют последствия недофинансирования госбюджета?

По словам экономиста Олега Гетмана, если финансирование от МВФ и ЕС не поступит, первыми это уже летом могут почувствовать украинцы, которые работают на государственные учреждения и предприятия.

В первую очередь это педагоги, медики, ВПО, которые зависят от государственной помощи. Все эти выплаты – на них просто не будет средств. И их будут откладывать, задерживать, уменьшать и тому подобное. Поэтому, в первую очередь попадут эти 5 миллионов людей, которые работают в различных государственных органах,

– говорит экономист.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии 24 Каналу высказал подобное мнение относительно времени проявления негативных последствий в случае недостатка внешней помощи. Эксперт считает, что украинцы могут почувствовать влияние недофинансирования летом или даже в мае.

Интересно! По данным Politico, страны Балтии и Северной Европы могут предоставить Украине до 30 миллиардов евро двусторонних займов, чтобы помочь оставаться на плаву до сентября. Кроме решения МВФ, выделение кредита на 90 миллиардов евро от ЕС зависит от позиции Венгрии и Словакии, которые сейчас блокируют его.

Какие реформы должны осуществить в Украине в обмен на деньги от МВФ?

Вместе с пакетом налоговых изменений на 2026 – 2027 годы в рамках новой программы МВФ Украина среди прочего взяла на себя обязательства: