Какие льготы имеют лица со статусом "ветеран труда"
Лица со статусом "ветеран труда" имеют право на разнообразные льготы. Эта возможность регулируется законом Украины "Об основах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан преклонного возраста".
Какие льготы предоставляются ветеранам труда
На льготы имеют право лица с официальным статусом "ветерана труда". То есть, те, которым было предоставлено соответствующее удостоверение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Удостоверение и нагрудный знак ветерана труда выдают по месту жительства ветерана органы труда и социальной защиты населения, а ветеранам-военнослужащим – органы, которые осуществляют их пенсионное обеспечение,
– говорится в сообщении Минсоцполитики.
Обратите внимание! Несмотря на то, что перечень льгот для ветеранов довольно большой, большинство из этих возможностей на практике не реализуется. В частности, из-за недостаточного финансирования.
Ветераны труда имеют право на следующие льготы:
- преимущественное право на установление в их домах домашних телефонов;
- освобождение от земельного налога;
- освобождение от платы за землю;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (исключением является протезирование с использованием драгоценных камней);
- преимущественное право на обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях (в частности, на первоочередную госпитализацию);
- преимущественное право на обслуживание в аптеках;
- право на получение дополнительного отпуска сроком на 2 недели в год (при этом, не происходит сохранение заработной платы) и так далее.