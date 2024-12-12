Какие льготы у матерей участников боевых действий

В украинском законодательстве предусмотрены определенные льготы для семей лиц, имеющих статус участника боевых действий. В частности, родители таких лиц могут воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Льготы родителям военнослужащих

Льготы разработаны для поддержки семей участников боевых действий и обеспечения их финансовой стабильности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.

Читайте также Социальные выплаты от государства: кто сможет их получить в 2025 году

Льготы для родителей участника боевых действий:

Скидка на оплату коммунальных услуг для участника боевых действий составляет 75% .

. Для лиц с инвалидностью предусмотрена 100% скидка.

скидка. Эти льготы рассчитываются не на всю площадь жилья, а на ограниченное количество квадратных метров.

Льготы на газ

Для семей, которые состоят исключительно из нетрудоспособных лиц, предусмотрена 75-% скидка на оплату газа для отопления жилых помещений. Эта льгота рассчитывается на двойной размер нормативной отапливаемой площади:

42 квадратных метра на каждого члена семьи, имеющего право на скидку;

на каждого члена семьи, имеющего право на скидку; 21 квадратный метр дополнительно на всю семью.

Обратите внимание! Это положение направлено на облегчение финансовой нагрузки на семьи с нетрудоспособными лицами, обеспечивая им доступ к базовым коммунальным услугам.