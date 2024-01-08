Индексы цен упали

Как сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, индекс цен на зерновые продукты увеличился на 1,5 процента с ноября, поскольку цены на пшеницу, кукурузу, рис и ячмень повысились, что в части отражало логистические препятствия, препятствовавшие отгрузке из стран-экспортеров.

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Что такое индекс цен FAO



Напомним, что индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

За год индекс был на 15,4 процента ниже среднего значения 2022 года, что свидетельствует о хорошо обеспеченных глобальных рынках.

Напомним, что в ноябре индекс цен снизился :

на зерновые - снижением на 3% по сравнению с октябрем, в частности, на фуражное зерно — на 5,6%, что, прежде всего, обусловлено резким падением мировых цен на кукурузу;

- снижением на 3% по сравнению с октябрем, в частности, — на 5,6%, что, прежде всего, обусловлено резким падением мировых цен на кукурузу; индекс цен на мясо снизился на 0,4%, отражая незначительное падение мировых цен на мясо птицы, свиней и крупного рогатого скота, в основном благодаря крупному экспортному предложению.

Заметьте ! За весь 2023 год индекс был на 13,7 процента ниже среднегодового значения предыдущего года, при этом только индекс цен на международный сахар вырос за этот период.

Кроме того, снизился индекс цен и на другие продовольственные продукты, например растительные масла и мясную продукцию.