Індекси цін впали

Як повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, індекс цін на зернові продукти збільшився на 1,5 відсотка з листопада, оскільки ціни на пшеницю, кукурудзу, рис та ячмінь підвищились, що в частині відображало логістичні перешкоди, які перешкоджали відвантаженню з країн-експортерів.

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Що таке індекс цін FAO



Нагадаємо, що індекс продовольчих цін ФАО — це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.

За рік індекс був на 15,4 відсотка нижче за середнє значення 2022 року, що свідчить про добре забезпечені глобальні ринки.

Нагадаємо, що у листопаді індекс цін знизився:

на зернові — зниженням на 3% у порівнянні з жовтнем, зокрема, на фуражне зерно — на 5,6%, що насамперед обумовлено різким падінням світових цін на кукурудзу;

— зниженням на 3% у порівнянні з жовтнем, зокрема, — на 5,6%, що насамперед обумовлено різким падінням світових цін на кукурудзу; індекс цін на м’ясо знизився на 0,4%, відображаючи незначне падіння світових цін на м’ясо птиці, свиней і великої рогатої худоби, здебільшого завдяки великій експортній пропозиції.

Зауважте! За весь 2023 рік індекс був на 13,7 відсотка нижче від середньорічного значення попереднього року, при цьому лише індекс цін на міжнародний цукор зріс упродовж цього періоду.

Крім того, знизився індекс цін і на інші продовольчі продукти, як-от рослинні олії та м'ясну продукцію.