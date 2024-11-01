Как получить "1000 гривен Зеленского" в Дии: инструкция для пользователей

Украинцы смогут получить помощь по программе "еПидтрымка". Речь идет о 1000 гривен, которая была анонсирована президентом Украины.

Как получить выплату от Зеленского

Скоро в приложении Дия появится возможность оформить такую выплату. Для этого будет добавлена новая кнопка в меню "Получить 1000". Средства поступят на карту, оформленную для "Национального кэшбека", сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Обратите внимание! Обещанная 1000 должна поступить украинцам в декабре. Средства можно будет потратить в течение зимы, то есть по февраль 2025 года.

Чтобы оформить карту, куда поступает "Национальный кэшбек" необходимо:

Открыть приложение Дия. Выбрать пункт меню "Национальный кэшбек". Открыть карту в выбранном банке. Подтвердить желание участвовать в этой программе.

Есть и другой способ. Вы можете открыть специальную карту непосредственно в банке, а затем подвязать ее к Дии.

Напомним! "Тысячу Зеленского" можно будет потратить на медицинские услуги, коммуналку, донаты и тому подобное.