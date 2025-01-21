Сколько можно получить при обмене 200 злотых на гривны

Курс злотого к гривне остается стабильным. Небольшие колебания, которые возникают, почти не ощутимы.

Какой курс злотого к гривне сейчас

По состоянию на 21 января, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,22 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В то же время в банках средний курс такой:

покупка происходит в среднем по 10 гривен за злотый;

продажа – 10,65 гривны за злотый.

В обменниках средний курс сейчас такой:

покупка происходит по курсу – 10,30 гривен за злотый;

продажа – 10,40 гривен за злотый.

Сколько дадут за 200 злотых сегодня

если обменять 200 злотых в банке , можно получить в среднем 2 000 гривен;

, можно получить в среднем 2 000 гривен; при обмене 200 злотых в обменнике можно выручить примерно – 2 060 гривен.

За сколько можно обменять 200 злотых онлайн

Средний курс в платежных системах такой:

если обмен валюты осуществляется через Visa, курс составляет 10,14 гривны за злотый;

у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.

Соответственно, при обмене 200 злотых можно получить: