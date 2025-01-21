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21 января 2025, 13:20
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Сколько можно получить при обмене 200 злотых на гривны

Анастасия Зорик

Курс злотого к гривне остается стабильным. Небольшие колебания, которые возникают, почти не ощутимы.

Какой курс злотого к гривне сейчас

По состоянию на 21 января, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,22 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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    В то же время в банках средний курс такой:

    • покупка происходит в среднем по 10 гривен за злотый;
    • продажа – 10,65 гривны за злотый.

    В обменниках средний курс сейчас такой:

    • покупка происходит по курсу – 10,30 гривен за злотый;
    • продажа – 10,40 гривен за злотый.

    Сколько дадут за 200 злотых сегодня

    • если обменять 200 злотых в банке, можно получить в среднем 2 000 гривен;
    • при обмене 200 злотых в обменнике можно выручить примерно – 2 060 гривен.

    За сколько можно обменять 200 злотых онлайн

    Средний курс в платежных системах такой:

    • если обмен валюты осуществляется через Visa, курс составляет 10,14 гривны за злотый;
    • у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.

    Соответственно, при обмене 200 злотых можно получить:

    • если обмен происходит через Visa – 2 028,18 гривны;
    • через Mastercard – 2 028,52 гривны.