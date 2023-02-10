Пересчет пенсий в марте: кому повысят выплаты

10 февраля 2023, 13:08
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На пенсии

Несмотря на то, что повышать прожиточный минимум не планируется, в марте 2023 года пройдет индексация пенсий. То есть, их увеличат на коэффициент, близкий к прошлогодней инфляции.

Примерно он составит 25%. Для этого из госбюджета-2023 было выделено 40 миллиардов гривен.

Правда, пенсию повысят не всем, а только наиболее незащищенным категориям граждан. К ним относятся страховые пенсии:

  • по возрасту
  • инвалидностью
  • потерей кормильца
  • за выслугу лет

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Минимальные страховые выплаты также будут перечислены чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

По словам заместителя Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, специальные пенсии, касающиеся госслужащих, ученых, военнослужащих и т.п., проиндексируют уже после окончания военного положения.

На сколько изменится пенсия после индексации

Важным моментом является то, что индексируется только "голая" пенсия, без доплат и надбавок. Например, если человек получает 2 600 гривен пенсии, по которой расчетная – 2 093 гривны, индексация будет рассчитываться от второй суммы. Поэтому при индексе 25% финальным размером пенсии будет 2616,25 грн.

Размер страхового стража изменился

  • Поскольку размер страхового стажа увеличился, то в 2023 году для ухода на пенсию нужно накопить 30 лет стажа.
  • Граждане, не имеющие в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.
  • Украинцы, страховой стаж которых составит от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.
  • Если кто-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.
  • Страховой стаж можно также докупить Однако это обойдется в 34 320 – 35 376 гривен в год.
     
Автор: Ольга Ожогіна