Пересчет пенсий в марте: кому повысят выплаты
Источник:На пенсии
Несмотря на то, что повышать прожиточный минимум не планируется, в марте 2023 года пройдет индексация пенсий. То есть, их увеличат на коэффициент, близкий к прошлогодней инфляции.
Примерно он составит 25%. Для этого из госбюджета-2023 было выделено 40 миллиардов гривен.
Правда, пенсию повысят не всем, а только наиболее незащищенным категориям граждан. К ним относятся страховые пенсии:
- по возрасту
- инвалидностью
- потерей кормильца
- за выслугу лет
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Минимальные страховые выплаты также будут перечислены чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
По словам заместителя Председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, специальные пенсии, касающиеся госслужащих, ученых, военнослужащих и т.п., проиндексируют уже после окончания военного положения.
На сколько изменится пенсия после индексации
Важным моментом является то, что индексируется только "голая" пенсия, без доплат и надбавок. Например, если человек получает 2 600 гривен пенсии, по которой расчетная – 2 093 гривны, индексация будет рассчитываться от второй суммы. Поэтому при индексе 25% финальным размером пенсии будет 2616,25 грн.
Размер страхового стража изменился
- Поскольку размер страхового стажа увеличился, то в 2023 году для ухода на пенсию нужно накопить 30 лет стажа.
- Граждане, не имеющие в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.
- Украинцы, страховой стаж которых составит от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.
- Если кто-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.
- Страховой стаж можно также докупить Однако это обойдется в 34 320 – 35 376 гривен в год.