Произойдет ли рост зарплат украинцев в 2024 году
10 июля 2024, 11:27Читати новину українською
Источник:Минэкономики
Экономика Украины сильно пострадала после начала полномасштабной войны. В настоящее время ситуация внутри этой отрасли улучшилась.
Как изменятся цены в 2024 году
В Минэкономики скорректировали ожидания относительно изменений в размере зарплаты в течение этого года. Показатель роста потребительских цен также будет другим.
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Согласно новому прогнозу, потребительские цены вырастут так:
- в среднем за год они увеличатся на 5,4%;
- с декабря по декабрь вырастут на 7,9%.
Как изменится размер средней зарплаты
В предыдущем прогнозе средняя зарплата ожидалась на уровне 21 809 гривен. Однако, вероятно, этот показатель будет меньше и составит – 20 581 гривны.Интересно, что показатель реального роста зарплаты в предыдущем прогнозе составлял 8,5%. А в нынешнем – 12%. Этот рост объясняется корректировкой инфляции.