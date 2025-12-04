Укр Рус
Важный шаг: правительство распустило наблюдательные советы государственных энергетических компаний
4 декабря, 13:44
Важный шаг: правительство распустило наблюдательные советы государственных энергетических компаний

Валерия Моргун
Основні тези
  • Правительство решило распустить наблюдательные советы ключевых государственных энергетических компаний, объявленных премьер-министром Юлией Свириденко.
  • До конца декабря планируется избрать новых членов наблюдательных советов по прозрачной процедуре отбора.

Вечером среды, 3 декабря, правительство приняло решение, которое продолжает кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сфере. В частности инициировали безотлагательно прекратить полномочия существенной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний.

Что известно о роспуске наблюдательных советов энергетических компаний?

Их перечень объявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее Telegram.

Среди компаний:

  1. ООО "Оператор ГТС Украины";
  2. ПАО "Центрэнерго";
  3. АО "Украинские распределительные сети";
  4. АО "Энергетическая компания Украины";
  5. АО "Оператор рынка";
  6. АО "Украинские энергетические машины".

Также Кабинет министров утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные советы. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны уже до конца декабря.

Третье. Правительство поручило Министру обороны провести перезагрузку наблюдательных советов в предприятиях оборонного сектора. Ожидаю регулярных отчетов,
– написала Свириденко.

Заметьте! Свириденко отметила, что перезагрузка наблюдательных советов – важный шаг, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании.

Напомним, что также вчера украинский президент Владимир Зеленский объявил о прекращении полномочий существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний.

Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в энергетической сфере. Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления,
– отметил Зеленский.

Также украинский лидер поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.

Обратите внимание! Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.

Что еще известно об аудите?

  • Украинское правительство запланировало проверку всех государственных компаний из-за скандала с Энергоатомом. Проводится аудит. Наблюдательным советам поручили проверить состояние работы, особенно в части закупок.
  • У Минэкономики согласились с тем, что проверка действительно нужна. Но пока ищут пути для организации и финансирования.