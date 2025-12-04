Важный шаг: правительство распустило наблюдательные советы государственных энергетических компаний
- Правительство решило распустить наблюдательные советы ключевых государственных энергетических компаний, объявленных премьер-министром Юлией Свириденко.
- До конца декабря планируется избрать новых членов наблюдательных советов по прозрачной процедуре отбора.
Вечером среды, 3 декабря, правительство приняло решение, которое продолжает кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сфере. В частности инициировали безотлагательно прекратить полномочия существенной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний.
Что известно о роспуске наблюдательных советов энергетических компаний?
Их перечень объявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее Telegram.
Среди компаний:
- ООО "Оператор ГТС Украины";
- ПАО "Центрэнерго";
- АО "Украинские распределительные сети";
- АО "Энергетическая компания Украины";
- АО "Оператор рынка";
- АО "Украинские энергетические машины".
Также Кабинет министров утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные советы. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны уже до конца декабря.
Третье. Правительство поручило Министру обороны провести перезагрузку наблюдательных советов в предприятиях оборонного сектора. Ожидаю регулярных отчетов,
– написала Свириденко.
Заметьте! Свириденко отметила, что перезагрузка наблюдательных советов – важный шаг, поскольку именно члены наблюдательных советов отвечают за стратегическое управление и контроль за внутренними процессами компании.
Напомним, что также вчера украинский президент Владимир Зеленский объявил о прекращении полномочий существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний.
Обсудили с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко кадровую перезагрузку в энергетической сфере. Темп трансформации неплохой и должен обеспечить полноценную прозрачность управления,
– отметил Зеленский.
Также украинский лидер поручил министру обороны Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере.
Обратите внимание! Именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.
Что еще известно об аудите?
- Украинское правительство запланировало проверку всех государственных компаний из-за скандала с Энергоатомом. Проводится аудит. Наблюдательным советам поручили проверить состояние работы, особенно в части закупок.
- У Минэкономики согласились с тем, что проверка действительно нужна. Но пока ищут пути для организации и финансирования.